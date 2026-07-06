Nhận thù lao từ 5 triệu đồng trở lên phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo Nghị định 253/2026 hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân do Chính phủ ban hành và áp dụng chính thức từ đầu tháng 7, ngưỡng thu nhập vãng lai từ 5 triệu đồng/lần trở lên sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 10% (cao hơn quy định cũ 2 triệu đồng/lần). Điều này có nghĩa cá nhân cứ nhận thù lao 5 triệu đồng/lần sẽ nộp thuế 10% (tương đương 500.000 đồng).

Các tổ chức, đơn vị chi trả tiền lương, tiền công, thù lao cho cá nhân cư trú nhưng không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng sẽ khấu trừ thuế này trước khi chi trả cho cá nhân. Trường hợp mức chi trả thu nhập dưới 5 triệu đồng/lần thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% khi cá nhân có yêu cầu.

Người nhận thù lao từ 5 triệu đồng/lần phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% ẢNH: NGỌC THẮNG

Trường hợp cá nhân ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì tự làm cam kết (theo mẫu ban hành) gửi tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân làm bản cam kết phải tự chịu trách nhiệm, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định về quản lý thuế. Căn cứ vào cam kết của cá nhân, tổ chức chi trả thu nhập không khấu trừ thuế. Tuy nhiên, kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân đó và nộp cho cơ quan thuế.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, mức khấu trừ 2 triệu đồng/lần được duy trì từ năm 2013 đến nay đã không còn phù hợp với sự thay đổi của thu nhập và mặt bằng giá cả. Việc điều chỉnh lần này nhằm giảm bớt số trường hợp phải khấu trừ thuế đối với các khoản thu nhập nhỏ, đồng thời tiệm cận hơn với thực tế đời sống kinh tế - xã hội.

Liên quan đến quyết toán thuế, Nghị định quy định tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập và người lao động có trách nhiệm thực hiện quyết toán theo năm, tuy nhiên, một số trường hợp được miễn quyết toán nhằm giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính. Theo đó, cá nhân có thêm thu nhập tại các nơi khác nhưng mức thu nhập bình quân trong năm không vượt quá 15 triệu đồng/tháng (nâng từ 10 triệu đồng/tháng theo quy định hiện hành) và đã được khấu trừ thuế 10% tại nguồn sẽ không phải thực hiện quyết toán đối với phần thu nhập này.