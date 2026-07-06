Ngân hàng cung cấp tài khoản, giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thuế

Theo Nghị định 252, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là ngân hàng), đơn vị trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến (nếu có), tổ chức thẻ quốc tế có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan thuế và phối hợp với cơ quan thuế khi phát hiện các trường hợp có giao dịch bất thường.

Ngân hàng có có trách nhiệm tiếp nhận các quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế bằng phương thức điện tử, trích tiền để nộp thuế từ tài khoản của người nộp thuế, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế thuế.

Ngân hàng cung cấp thông tin người nộp thuế cho cơ quan thuế ẢNH; NHẬT THỊNH

Nội dung ngân hàng cung cấp thông tin gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế, nơi mở tài khoản, cụ thể đến chi nhánh mở tài khoản (nếu có), ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản. Đồng thời thông tin, dữ liệu liên quan đến giao dịch của người nộp thuế gồm số lượng, giá trị giao dịch, nội dung giao dịch, thông tin bên chuyển và bên nhận của giao dịch, thông tin về giao dịch trong và giao dịch xuyên biên giới của người nộp thuế; số dư tài khoản, số dư cuối kỳ, thu nhập phát sinh từ tài khoản và các thông tin khác theo quy định của luật Quản lý thuế và phù hợp với pháp luật về các tổ chức tín dụng, pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và pháp luật có liên quan phục vụ trực tiếp công tác quản lý thuế.

Đồng thời, ngân hàng cung cấp thông tin, dữ liệu về chủ sở hữu hưởng lợi, người được ủy quyền, đồng chủ tài khoản, người thụ hưởng và các bên liên quan. Thông tin về các giao dịch bất thường, đáng ngờ theo quy định… Việc thực hiện cung cấp thông tin thực hiện định kỳ hàng tháng, chậm nhất ngày 10 của tháng kế tiếp. Phương thức cung cấp bằng hình thức điện tử…

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định, cơ quan thông tin, báo chí có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan quản lý thuế các thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan thuế. Các thông tin gồm hoạt động, sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, khuyến mại, giá bán, thị trường của tổ chức, cá nhân có liên quan đến nghĩa vụ thuế. Thông tin về dấu hiệu vi phạm về pháp luật thuế được phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng. Thông tin về các rủi ro trong quản lý thuế được phát hiện từ hoạt động thông tin, báo chí và phản ánh của dư luận xã hội.

Thời hạn cung cấp thông tin không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày được yêu cầu. Trường hợp nội dung phức tạp, thời hạn cung cấp thông tin không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu và thông báo bằng văn bản. Đối với thông tin về dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế thì phải cung cấp ngay trong ngày hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo ngày phát hiện.