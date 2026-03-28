Nhận thù lao 3 triệu đồng/lần sẽ bị trừ 10% thuế thu nhập cá nhân

Một trong những quy định mới theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến là nâng mức thu nhập vãng lai sẽ bị khấu trừ thuế. Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân chi trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng mà mức thu nhập từ 3 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo thuế suất 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân (nâng mức hiện hành là 2 triệu đồng/lần lên 3 triệu đồng/lần).

Cũng theo giải thích của Bộ Tài chính, cá nhân có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nơi khác mà phần thu nhập này bình quân không quá 15 triệu đồng/tháng đã được tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% nếu không có nhu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này (nâng mức hiện hành là 10 triệu đồng/tháng lên 15 triệu đồng/tháng).

Mức đề xuất nâng thu nhập vãng lai lên 3 triệu đồng/lần sẽ bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo dự thảo được nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng vẫn quá thấp. Trước đây, năm 2017, Bộ Tài chính đã dự kiến nâng lên mức 5 triệu đồng/lần và nhiều chuyên gia cũng đề xuất nâng lên tối thiểu ở mức này. Bởi việc quy định ở mức thấp khiến người lao động nhận vài triệu đồng từ hai nơi trở lên phải tự thực hiện quyết toán thuế, hoàn thuế. Điều này vừa phát sinh thủ tục cho người nộp thuế và cả cơ quan thuế cũng quá tải hồ sơ trong những năm qua.

Trong khi đó, một trong những quy định được đề xuất sửa đổi là nâng ngưỡng thu nhập để xác định là người phụ thuộc để tính thuế thu nhập cá nhân cho người nộp thuế vẫn chưa được quy định chi tiết. Hiện nay người phụ thuộc chỉ được tính khi có thu nhập không quá 1 triệu đồng/tháng và nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng không còn phù hợp với thực tế, không đảm bảo cho đời sống của người phụ thuộc... Dự thảo này nêu rõ: "Hồ sơ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính". Như vậy người nộp thuế sẽ còn chờ hướng dẫn đối với quy định liên quan người phụ thuộc.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất tăng mức khống chế khoản đóng góp tham gia quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động từ mức 1 triệu đồng/người/tháng hiện nay lên 3 triệu đồng/người/tháng (tăng thêm 2 triệu đồng), tương ứng với mức tăng chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản đóng góp của doanh nghiệp cho người lao động, đảm bảo phù hợp với sự biến động về mức sống dân cư, thu nhập bình quân đầu người trong giai đoạn vừa qua.



