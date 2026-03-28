Lương bao nhiêu mới nộp thuế thu nhập cá nhân sau khi giảm trừ chi phí?

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, cơ quan này đề xuất 2 phương án giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Phương án 1 cho phép mức giảm trừ y tế các khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước không quá 20 triệu đồng/năm và các khoản chi cho giáo dục - đào tạo tại cơ sở trong nước không quá 21 triệu đồng/năm. Theo giải thích, mức giảm trừ y tế tối đa gấp 2 lần mức chi tiêu bình quân cho y tế nội trú của cá nhân trong năm 2024, còn mức giảm trừ cho giáo dục - đào tạo gấp 2,2 lần mức chi tiêu bình quân cùng kỳ. Việc áp dụng quy định này sẽ góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế, trong đó những người nộp thuế ở các bậc thuế thấp sẽ được giảm với tỷ lệ cao hơn.

Theo phương án 2, các khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước được giảm trừ không quá 23 triệu đồng/năm và các khoản chi cho giáo dục - đào tạo tại cơ sở trong nước được giảm trừ không quá 24 triệu đồng/năm. Mức giảm trừ y tế tối đa gấp 2,3 lần và mức giảm trừ cho giáo dục - đào tạo gấp 2,5 lần mức chi tiêu bình quân cho giáo dục - đào tạo của cá nhân trong năm 2024.

Việc áp dụng quy định này sẽ góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế có phát sinh chi phí y tế, giáo dục - đào tạo, trong đó những người nộp thuế ở các bậc thuế thấp sẽ được giảm thuế với tỷ lệ cao hơn.

Bộ Tài chính cho biết, theo phương án 2, với trường hợp người nộp thuế có 1 người phụ thuộc và phát sinh các khoản chi phí giáo dục - y tế, cá nhân có thể được giảm trừ các khoản gồm: giảm trừ cho bản thân 15,5 triệu đồng/tháng; giảm trừ cho người phụ thuộc 6,2 triệu đồng/tháng; giảm trừ chi phí y tế 23 triệu đồng/năm và giáo dục - đào tạo 24 triệu đồng/năm (chưa bao gồm các khoản bảo hiểm). Tổng mức giảm trừ có thể đạt khoảng 307,4 triệu đồng/năm. Mức này tương đương gần 2,45 lần thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 (125,5 triệu đồng/người/năm). Như vậy, trường hợp người nộp thuế có thu nhập 28 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc và phát sinh chi phí y tế, giáo dục - đào tạo theo mức tối đa thì sau khi giảm trừ sẽ chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chỉ khi thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới bắt đầu phát sinh nghĩa vụ thuế với mức thuế suất từ 5%.

Ước tính, tổng mức giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỷ đồng/năm. Dù vậy, Bộ Tài chính cho rằng, chính sách này sẽ góp phần giảm chi phí y tế, giáo dục cho người dân, đồng thời khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực này, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy tăng năng suất lao động và cải thiện phúc lợi xã hội.