Hộ kinh doanh cần chú ý khi thêm địa điểm kinh doanh

Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng vừa đưa ra thông báo liên quan đến địa điểm kinh doanh như thành lập thêm điểm kinh doanh, chấm dứt hoạt động điểm kinh doanh... đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Cụ thể, theo Thông tư số 18/2026 quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành, những trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính cần thực hiện thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

Các trường hợp phải thực hiện thông báo địa điểm kinh doanh bao gồm: Thành lập thêm địa điểm kinh doanh; thay đổi thông tin địa điểm kinh doanh; tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh; khôi phục hoạt động kinh doanh trước thời hạn; chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần thông báo các thay đổi về địa điểm kinh doanh đúng thời hạn ẢNH: NHẬT THỊNH

Về thời hạn thực hiện thông báo, theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 68/2026 của Chính phủ, trường hợp các hộ, cá nhân có địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính phải thực hiện thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày địa điểm kinh doanh bắt đầu hoạt động. Trường hợp thay đổi thông tin, tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, các hộ kinh doanh thực hiện thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo Mẫu số 01/TB-ĐĐKD trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh sự kiện tương ứng.

Hồ sơ thông báo được thực hiện theo Mẫu số 01/TB-ĐĐKD ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026. Một số thông tin chủ yếu cần kê khai gồm: Tên địa điểm kinh doanh; địa chỉ địa điểm kinh doanh; ngành, nghề kinh doanh chính; Ngày bắt đầu hoạt động; mã địa điểm kinh doanh (nếu có); thông tin về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động theo từng trường hợp cụ thể.

Đối với trường hợp chỉ kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử hoặc nền tảng số khác, hộ kinh doanh và cá nhân cần kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung theo hướng dẫn trên mẫu biểu.

Lưu ý, các hộ nộp hồ sơ thông báo địa điểm kinh doanh được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đặt trụ sở chính, không nộp tại địa phương nơi đặt địa điểm kinh doanh. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công; Gửi qua dịch vụ bưu chính; nộp hồ sơ điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế: https://dichvucong.gdt.gov.vn hoặc qua ứng dụng eTax Mobile.

Thuế cơ sở 6, tỉnh Lâm Đồng cho biết việc thông báo thay đổi, thành lập thêm, tạm ngừng địa điểm kinh doanh này sẽ tạo lợi ích cho việc sản xuất kinh doanh, giúp tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế. Đồng thời, thuận lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử (nếu thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn). Ngoài ra, hạn chế rủi ro và các vi phạm hành chính về thuế. Cơ quan này khuyến nghị, cá nhân, hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính chủ động rà soát, thực hiện thông báo địa điểm kinh doanh đầy đủ và đúng thời hạn.