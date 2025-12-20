Có nhiều địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh nộp thuế thế nào từ 2026?

Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là hộ kinh doanh) vừa được công bố. Dự kiến, nghị định có hiệu lực từ 1.1.2026.

Kê khai đầy đủ danh sách địa điểm kinh doanh

Về nguyên tắc khai, tính thuế đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, dự thảo nêu rõ: hộ kinh doanh có thời gian hoạt động từ 1 năm trở lên tự xác định có mức doanh thu hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 500 triệu đồng trở xuống thì thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31.1 hàng năm. Trường hợp hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh trong năm thì thông báo doanh thu cùng hồ sơ chấm dứt hoạt động.

Nhiều quy định mới về quản lý thuế với hộ kinh doanh sẽ có hiệu lực từ năm 2026 ẢNH: ĐAN THANH

Trường hợp hộ kinh doanh có thời gian hoạt động từ 1 năm trở lên tự xác định có mức doanh thu hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên 500 triệu đồng (bao gồm cả doanh thu đã được tổ chức, cá nhân khấu trừ, khai thay, nộp thay) thì tự xác định số thuế phải nộp theo quy định và thực hiện khai, nộp thuế.

Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, hệ thống thông tin quản lý thuế tự động tạo lập tờ khai thuế để hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc khai thuế và tính thuế trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử, cơ sở dữ liệu quản lý thuế và các nguồn cơ sở dữ liệu khác mà cơ quan thuế có được từ cơ quan nhà nước khác, tổ chức, cá nhân cung cấp.

Nếu hộ kinh doanh không sử dụng hóa đơn điện tử hoặc kinh doanh nhiều ngành nghề thì tự xác định doanh thu, số thuế phải nộp theo quy định.

Hộ kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử hoặc nộp trực tiếp (đối với trường hợp không thể nộp bằng phương thức điện tử) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong trường hợp hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh (cửa hàng) hoạt động trên cùng địa bàn một tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố, thực hiện khai thuế tổng hợp chung cho các địa điểm kinh doanh trên một hồ sơ khai thuế để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở của hộ kinh doanh (được xác định là địa điểm ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế doanh thu tính thuế nhân (x) thuế suất thì kê khai doanh thu và số thuế phải nộp theo từng địa điểm.

Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất thì kê khai doanh thu từng địa điểm và số thuế phải nộp của từng địa điểm được xác định theo tỷ lệ doanh thu của từng địa điểm trên tổng doanh thu.

Hộ kinh doanh thực hiện kê khai danh sách các địa điểm kinh doanh (địa chỉ, tên cửa hàng, số điện thoại) với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở của hộ kinh doanh (được xác định là địa điểm ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính thì thực hiện thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày địa điểm kinh doanh đi vào hoạt động.

Hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế cho từng địa điểm kinh doanh. Hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan thuế hỗ trợ việc này.

Dùng chung mã số thuế cho mọi cửa hàng

Theo dự thảo, hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định tại khoản 8 điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP.

Hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền ẢNH: ĐAN THANH

Trường hợp hộ có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của hộ cho tất cả cửa hàng và phải ghi rõ địa chỉ của từng địa điểm kinh doanh trên hóa đơn.

Hộ kinh doanh có doanh thu hằng năm trên 500 triệu đồng và dưới 1 tỉ đồng không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh mới ra kinh doanh hoặc hộ có doanh thu năm trước chưa đến 1 tỉ đồng nhưng trong năm tính thuế có doanh thu từ 1 tỉ đồng trở lên thì thời điểm phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế kể từ khi bắt đầu kỳ tính thuế tiếp theo của kỳ tính thuế có tổng doanh thu lũy kế năm từ 1 tỉ đồng trở lên.

