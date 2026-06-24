10 điểm mới nổi bật về quản lý thuế có hiệu lực từ 1.7

Theo cơ quan thuế, luật này mang đến nhiều thay đổi quan trọng, tập trung mạnh vào chuyển đổi số, tự động hóa và quản lý dựa trên rủi ro.

Điểm mới nổi bật đầu tiên tại luật là phân nhóm người nộp thuế trong quản lý thuế (điều 3): phân nhóm người nộp thuế theo ngành nghề, quy mô doanh thu, mức độ và lịch sử tuân thủ pháp luật về thuế để xác định chế độ ưu tiên, phân bổ nguồn lực và áp dụng biện pháp giám sát phù hợp.

Người nộp thuế được phân theo ngành nghề, quy mô doanh thu... để xác định chế độ ưu tiên, áp dụng biện pháp giám sát phù hợp ẢNH: ĐAN THANH

Hai là bổ sung các hành vi bị cấm trong quản lý thuế (điều 8) như: tiết lộ thông tin trái quy định, làm sai lệch kết quả kiểm tra; chống đối, không cung cấp thông tin; tạo lập hóa đơn, chứng từ điện tử trái phép; truy cập trái phép, phá hủy hệ thống thông tin...

Ba là mã số thuế gắn liền với số định danh cá nhân (điều 11): mã số thuế của cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật về căn cước. Điều này giúp đồng nhất dữ liệu dân cư với dữ liệu thuế.

Bốn là giảm thời hạn khai bổ sung hồ sơ khai thuế (khoản 5 điều 12): thời hạn khai bổ sung hồ sơ khai thuế là 5 năm (trước đây là 10 năm). Người nộp thuế được khai bổ sung trong 5 năm kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ của kỳ tính thuế đó.

Năm là bổ sung quy định về khai thuế thương mại điện tử của hộ, cá nhân kinh doanh (khoản 4 điều 13): bổ sung quy định khai thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh có hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác; quy định khấu trừ, kê khai thay, nộp thay thuế hoặc tự khai trực tiếp tùy theo loại nền tảng.

Sáu là tự động hóa trong hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế (điều 18, điều 19): triển khai hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế tự động trên cơ sở dữ liệu, tiêu chí quản lý rủi ro, quy trình xử lý tự động và bảo đảm an toàn thông tin. Việc này thực hiện theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện thực tế.

Bảy là quản lý các mô hình kinh tế mới và thuế quốc tế (điều 30, điều 31): đưa nội dung triển khai thuế tối thiểu toàn cầu vào nhiệm vụ quản lý thuế quốc tế. Quy định chi tiết về MAP (thủ tục thỏa thuận song phương) và APA (thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế) để giải quyết tranh chấp và tránh đánh thuế 2 lần.

Tám là tăng cường quản lý rủi ro và kiểm tra, thanh tra thuế (điều 43, điều 44): áp dụng quản lý thuế dựa trên rủi ro để lựa chọn đối tượng kiểm tra, thanh tra; ưu tiên sử dụng dữ liệu điện tử, hóa đơn điện tử, dữ liệu bên thứ ba để phân tích, đánh giá mức độ rủi ro.

Chín là mở rộng dịch vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (điều 51): tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế) được phép cung cấp dịch vụ kê khai cho doanh nghiệp siêu nhỏ, cá nhân kinh doanh (điều kiện có ít nhất 1 người có chứng chỉ kế toán viên).

Cuối cùng là lộ trình giao dịch điện tử toàn diện (khoản 4 điều 52): cơ quan thuế sẽ tổ chức xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin để thực hiện đầy đủ các giao dịch điện tử trong quản lý thuế. Áp dụng toàn bộ giao dịch điện tử theo lộ trình, hoàn thành trước ngày 1.1.2027.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2026. Tuy nhiên, quy định tại điều 13 về khai thuế, khoản thu khác; tính thuế, khoản thu khác; khấu trừ thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại điều 26 có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.

Cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế chủ động nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ chính sách thuế mới; thực hiện kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn đúng quy định; liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn khi có vướng mắc.