Lại có quy định mới về quản lý thuế với hộ kinh doanh

Thông tư 50 quy định chi tiết về hồ sơ, thủ tục thông báo doanh thu, kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, thông báo địa điểm kinh doanh, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Thông tư 50 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13.5 ẢNH: ĐAN THANH

Thông tư 50 sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 5 Thông tư 18 như sau: hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất là tờ khai thuế theo Mẫu số 02/CNKD-TNCN-QTT ban hành kèm Thông tư 50.

Cạnh đó, thay thế Mẫu số 01/TKN-CNKD, Mẫu số 01/CNKD, Mẫu số 01/BĐS, Mẫu số 02/BK-KTBĐS theo danh mục mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư 18 bằng Mẫu số 01/TKN-CNKD, Mẫu số 01/CNKD, Mẫu số 01/BĐS, Mẫu số 02/BK-KTBĐS ban hành kèm theo Thông tư 50.

Thông tư 50 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13.5.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống, chưa nộp hồ sơ khai thuế quý 1/2026 hoặc chưa gửi thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo quy định tại Thông tư 18 thì gửi thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo Mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm theo Thông tư 18 chậm nhất là ngày 31.7.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị, cơ sở kinh doanh phản ánh kịp thời về bộ để được giải quyết.