Hộ kinh doanh phải đổi cách tính thuế ngay khi doanh thu vượt 3 tỉ?

Gửi câu hỏi tới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, một hộ kinh doanh tại Tây Ninh cho biết, hộ kinh doanh đăng ký từ tháng 10.2025 (thuộc diện có doanh thu năm hơn 1,5 tỉ đồng), đã thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân quý 4/2025 theo quy định.

Ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh từ năm 2026 được nâng lên 1 tỉ đồng/năm ẢNH: ĐAN THANH

Sang năm 2026, doanh thu năm của hộ kinh doanh thuộc diện hơn 2 tỉ đồng (hộ kinh doanh nhóm 2 - doanh thu từ trên 1 tỉ đồng đến 3 tỉ đồng, được chọn 1 trong hai cách tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế x thuế suất hoặc thu nhập tính thuế x thuế suất).

Hộ này đã lựa chọn và thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân quý 1/2026 theo phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

Tuy nhiên, hộ kinh doanh băn khoăn, trường hợp đến hết năm 2026, nếu tổng doanh thu thực tế trong năm vượt trên 3 tỉ đồng (diện buộc phải tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế x thuế suất), hộ có được tiếp tục áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu cho các quý còn lại (từ quý 2 đến quý 4) cũng như cho cả năm 2026 hay không?

Dẫn quy định tại điểm d khoản 5 điều 4 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và khoản 1 điều 1 Nghị định 141/2026/NĐ-CP, Thuế cơ sở 7 tỉnh Tây Ninh cho biết: hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ đồng hoặc doanh thu từ trên 1 tỉ đồng đến 3 tỉ đồng đang áp dụng phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế x thuế suất sẽ được ổn định phương pháp trong 2 năm liên tục kể từ năm đầu tiên áp dụng.

Trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 1 tỉ đồng đến 3 tỉ đồng đang áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, nếu đến cuối năm doanh thu thực tế vượt 3 tỉ đồng thì từ năm tiếp theo phải chuyển sang phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế x thuế suất.

Như vậy, với trường hợp cụ thể của hộ kinh doanh nêu trên, nếu đến hết năm 2026, tổng doanh thu thực tế của hộ vượt 3 tỉ đồng thì trong năm 2026 vẫn được tiếp tục áp dụng phương pháp hiện tại. Từ năm 2027, hộ mới phải chuyển sang phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế x thuế suất.

