Hộ kinh doanh đã khai thuế nhưng doanh thu dưới 1 tỉ xử lý thế nào?

Đan Thanh
10/05/2026 07:45 GMT+7

Thuế cơ sở 7 tỉnh Nghệ An vừa đưa ra một số lưu ý đối với trường hợp hộ kinh doanh đã nộp Tờ khai 01/CNKD quý 1/2026 nhưng xác định doanh thu năm 2026 từ 1 tỉ đồng trở xuống.

Thứ nhất, nếu hộ kinh doanh chắc chắn doanh thu cả năm từ 1 tỉ đồng trở xuống (nếu muốn hủy tờ khai) thì thực hiện gửi văn bản đề nghị hủy Tờ khai 01/CNKD đã nộp đến cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh thực hiện ghi sổ theo mẫu S1a - doanh thu ghi theo ngày; sau đó, thực hiện gửi thông báo số tài khoản ngân hàng/ví điện tử đến cơ quan thuế.

Cơ quan thuế không khuyến khích hộ kinh doanh thực hiện điều chỉnh doanh thu về bằng 0

Cơ quan thuế không khuyến khích hộ kinh doanh thực hiện điều chỉnh doanh thu về bằng 0. Bởi vì như vậy, xét đúng bản chất thì xem như hộ kinh doanh đang xác định có nghĩa vụ thuế trên 1 tỉ đồng nhưng doanh thu quý bằng 0.

Điều này dẫn tới các quý sau cơ quan thuế sẽ nhắc nhở việc nộp các Tờ khai 01/CNKD. Cuối năm, nếu hộ kinh doanh gửi thông báo doanh thu Mẫu 01/TKN thì hộ sẽ có 2 nghĩa vụ tờ khai chồng chéo nhau.

Thứ hai, nếu hộ kinh doanh chưa chắc chắn về doanh thu cả năm từ 1 tỉ đồng trở xuống thì có 2 lựa chọn:

Một là tiếp tục thực hiện kê khai hàng quý. Cuối năm, hộ tổng hợp doanh thu, nếu doanh thu từ 1 tỉ đồng trở xuống có thể thực hiện thủ tục bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa theo điều 12 Nghị định 68/2026/NĐ-CP.

Hai là thông báo hủy tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế, không kê khai thuế các quý. Tuy nhiên, đến quý phát sinh doanh thu trên 1 tỉ đồng thì hộ kê khai lũy kế toàn bộ doanh thu và nộp hết số thuế phải nộp theo quy định.

Hộ kinh doanh có thể chọn hủy tờ khai hoặc không hủy mà vẫn nộp theo quý để theo dõi doanh thu. Việc này cơ quan thuế không bắt buộc hủy tờ khai hay không.

Thứ ba, nếu hộ kinh doanh có doanh thu lớn, nhưng vẫn đề nghị hủy tờ khai, có thể đối mặt rủi ro phạt vi phạm hành chính do đã cam kết doanh thu cả năm từ 1 tỉ đồng trở xuống và đề nghị hủy tờ khai đã nộp.

Có nhiều hộ kinh doanh doanh thu rất lớn, tách hộ nhưng để chung kho hàng, chuyển dòng tiền không minh bạch… nên cam kết doanh thu năm dưới 1 tỉ đồng để hủy tờ khai thuế sẽ vướng rủi ro này.

Còn các hộ kinh doanh hoạt động bình thường nhưng chưa nắm được doanh thu có thể khai lũy kế lúc doanh thu trên 1 tỉ đồng.

