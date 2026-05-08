Giải thể hộ kinh doanh rồi lập doanh nghiệp cùng năm, có được miễn thuế?

Gửi câu hỏi tới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, công dân Phạm Kiều (trú tỉnh Lâm Đồng) cho biết, chồng bà Kiều là chủ hộ kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ mua - bán hàng hóa, thiết bị điện tử từ năm 2016.

Tháng 5.2025, chồng bà làm thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và ngay trong tháng thành lập công ty TNHH một thành viên do chồng bà làm chủ sở hữu. Công ty hoạt động cùng lĩnh vực như hộ kinh doanh trước đây, đăng ký tại chính địa điểm kinh doanh cũ, đáp ứng các tiêu chí của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Bà Kiều hỏi, trường hợp doanh nghiệp được thành lập từ việc chấm dứt hộ kinh doanh trong cùng năm, cùng địa điểm, cùng ngành nghề và cùng một chủ sở hữu như trên có được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu hay không?

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 9 tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo quy định tại điều 7 Nghị định 20/2026/NĐ-CP, doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Đề xuất mới: Nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trước thời điểm Nghị quyết 198/2025/QH15 có hiệu lực thi hành (ngày 17.5.2025 - PV) mà còn thời gian áp dụng ưu đãi thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản này cho thời gian còn lại.

Quy định ưu đãi nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: doanh nghiệp thành lập mới do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thành lập mới mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.

Theo trình bày của bà Kiều, chồng bà là chủ hộ kinh doanh hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ mua - bán hàng hóa, thiết bị điện tử từ năm 2016, đã giải thể trong năm 2025 và thành lập công ty TNHH một thành viên do chồng bà làm chủ sở hữu vào tháng 5.2025.

Nếu công ty đáp ứng các tiêu chí kinh doanh nhỏ và vừa, thì được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định tại Nghị định 20/2026/NĐ-CP và Nghị quyết 198/2025/QH15.