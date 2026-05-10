Gần 10.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong diện kiểm tra của công an Hà Nội

Đan Thanh
10/05/2026 21:16 GMT+7

Trong quý 2, Công an TP.Hà Nội dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra đối với 9.960 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn thành phố.

Công an TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 83/KH-CAHN-ANKT về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Theo kế hoạch, trong quý 2, Công an TP.Hà Nội dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra đối với 9.960 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn thành phố.

Công an TP.Hà Nội dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra đối với 9.960 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn thành phố

Mục tiêu trọng tâm của đợt kiểm tra là đánh giá toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của lực lượng công an.

Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ kịp thời nhận diện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý để chấn chỉnh và khắc phục. Công an TP.Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm tính thượng tôn pháp luật, tạo môi trường kinh doanh công bằng và củng cố niềm tin của nhân dân.

Bên cạnh việc thanh kiểm tra, đoàn kiểm tra có nhiệm vụ lắng nghe, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này góp phần cải thiện chỉ số môi trường đầu tư (PCI) của thủ đô, giúp các cơ sở kinh doanh yên tâm phát triển bền vững.

Quá trình kiểm tra được yêu cầu thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định; đảm bảo tính công khai, minh bạch và tiết kiệm. Đặc biệt, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội chỉ đạo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ sở kinh doanh.

Chi tiết danh sách 9.960 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong diện Công an TP.Hà Nội dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra xem

tại đây


Hộ kinh doanh đã khai thuế nhưng doanh thu dưới 1 tỉ xử lý thế nào?

Thuế cơ sở 7 tỉnh Nghệ An vừa đưa ra một số lưu ý đối với trường hợp hộ kinh doanh đã nộp Tờ khai 01/CNKD quý 1/2026 nhưng xác định doanh thu năm 2026 từ 1 tỉ đồng trở xuống.

