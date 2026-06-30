9 điểm mới liên quan thuế hộ kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý từ 1.7

Thuế cơ sở 3, TP. Đà Nẵng cho biết, luật Quản lý thuế 2025 có nhiều điểm mới quan trọng, hướng tới hiện đại hóa quản lý thuế thông qua chuyển đổi số, tự động hóa quy trình và quản lý theo mức độ rủi ro của người nộp thuế. Trong đó, 9 điểm mới mà người nộp thuế như doanh nghiệp, hộ kinh doanh... cần chú ý.

Thứ nhất, phân nhóm người nộp thuế. Cơ quan thuế thực hiện phân nhóm người nộp thuế theo ngành nghề, quy mô doanh thu, mức độ và lịch sử tuân thủ pháp luật về thuế. Việc phân nhóm là cơ sở để áp dụng cơ chế quản lý, giám sát và ưu tiên phù hợp đối với từng nhóm đối tượng.

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý các điểm mới liên quan về thuế từ ngày 1.7 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thứ hai, bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm. Quy định mới bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế, như tiết lộ, làm rò rỉ thông tin người nộp thuế trái quy định, làm sai lệch kết quả thanh tra, kiểm tra, tạo lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử trái phép, truy cập trái phép, phá hoại hệ thống thông tin thuế hoặc phát tán thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến cơ quan thuế hoặc người nộp thuế…

Thứ ba, mã số thuế gắn với số định danh cá nhân. Mã số thuế của cá nhân, hộ kinh doanh được sử dụng thống nhất là số định danh cá nhân nhằm đồng bộ dữ liệu và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Thứ tư, rút ngắn thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế, thay vì 10 năm nay giảm xuống còn 5 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ của kỳ tính thuế.

Thứ năm, bổ sung quy định về khai thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng có chức năng đặt hàng và thanh toán sẽ thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay. Trường hợp nền tảng không có đủ các chức năng trên, cá nhân, hộ kinh doanh trực tiếp thực hiện kê khai và nộp thuế.

Thứ sáu, đẩy mạnh tự động hóa trong hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế. Cơ quan thuế triển khai quy trình hoàn thuế, miễn thuế và giảm thuế tự động trên cơ sở dữ liệu, tiêu chí quản lý rủi ro và ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm minh bạch, nhanh chóng và an toàn.

Thứ bảy, tăng cường quản lý thuế đối với kinh tế số và thuế quốc tế. Luật mới bổ sung quy định về quản lý thuế tối thiểu toàn cầu, đồng thời hoàn thiện cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) và Thủ tục thỏa thuận song phương (MAP), góp phần xử lý tranh chấp và hạn chế đánh thuế hai lần.

Thứ tám, mở rộng phạm vi hoạt động của đại lý thuế. Theo đó, đại lý thuế được phép cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nếu đáp ứng điều kiện có ít nhất một kế toán viên hành nghề.

Thứ chín, hoàn thiện lộ trình giao dịch điện tử trong quản lý thuế. Cơ quan thuế tiếp tục xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm thực hiện đầy đủ các giao dịch điện tử trong lĩnh vực quản lý thuế; hoàn thành lộ trình trước ngày 01/01/2027.

Luật Quản lý thuế số 108/2025 có hiệu lực thi hành từ 1.7. Riêng quy định về khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử và quy định về hóa đơn điện tử của cá nhân, hộ kinh doanh có hiệu lực từ 1.1.2026.