Từ hôm nay 1.7, chuyển nhượng tiền số, tài sản số phải nộp thuế

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 hôm nay chính thức có hiệu lực, trong đó có quy định đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản số, tiền số. Theo đó, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số được xếp vào nhóm thu nhập khác chịu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 0,1% trên giá trị từng lần chuyển nhượng. Mức thuế được tính trực tiếp trên giá trị giao dịch, tương tự đối với giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân.

Từ hôm nay 1.7 khi chuyển nhượng tiền số phải nộp thuế thu nhập cá nhân ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo Thông tư 32/2026/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa và Thông tư 41/2026/TT-BTC hướng dẫn việc khấu trừ, kê khai, nộp và quyết toán thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, tài sản số có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay đối với thu nhập của cá nhân ngay khi giao dịch được xác nhận thành công và thực hiện kê khai theo tháng. Việc này đồng nghĩa sàn giao dịch sẽ nộp thuế hộ nhà đầu tư. Thuế sẽ tự động được khấu trừ khi nhà đầu tư bán tiền số, tài sản số.

Trong khi đó, nhà đầu tư là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa, tài sản số qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần.

Bên cạnh đó, Nghị định 164/2026 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các tổ chức, đơn vị cũng có hiệu lực từ ngày 1.7 lần đầu bổ sung tài sản số vào danh mục tài sản phải kê khai đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật. Theo đó, tài sản số, tài sản khác mỗi loại có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên thuộc diện phải kê khai cùng với nhiều loại tài sản khác như tiền, vàng, cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, tài sản ở nước ngoài và các khoản nợ... Việc kê khai được thực hiện lần đầu, kê khai hằng năm, kê khai bổ sung, kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện theo mẫu bản kê khai.