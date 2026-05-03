Bán hàng trên chợ mạng hết 'ngon ăn'?

Nhà bán lẻ bị bào mòn

Bán hàng qua sàn đang chịu áp lực thuế phí và chính sách ưu ái cho người mua ẢNH: NVCC

Chia sẻ trường hợp mới đây của mình, chị Dương Ngọc, chủ một shop bán quần áo qua sàn thương mại điện tử than thở vì đơn hàng của chị bị khách bóc tem sử dụng nhưng không trả tiền. "Khách đặt mua đồ đi biển, tôi có cả video clip khách kiểm hàng và hình ảnh khách mặc đồ đi chơi, thời gian họ sử dụng đến 12 ngày. Nhưng sau đó họ gói hàng và trả lại, tôi khiếu nại đến sàn và họ nói rằng sẽ xem xét. Cuối cùng, nhân viên sàn lại trả lời sẽ không giải quyết cho tôi vì shiper có ghi thêm một chữ khác trên gói hàng và khiến cho có sự khác biệt", chị Dương kể.

Theo chị Dương, đây là lý do hết sức thiếu thuyết phục nhưng những người bán lẻ, các chủ shop hầu như không có cách nào khác để khiếu nại, chỉ có thể "ngậm đắng nuốt cay" và xem như lỗ vốn.

Thống kê cho thấy, mặt hàng thời trang đang là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các sàn, đồng nghĩa với doanh số cũng cao nhất. Tuy nhiên, đối với các chủ shop kinh doanh mặt hàng quần áo, tỷ lệ trả hàng lên tới 20-30% và không ít trường hợp khách sử dụng rồi, xịt nước hoa vào quần áo và trả lại. Đây chính là rủi ro lớn nhất và khiến nhiều chủ shop mất vốn dẫn đến thua lỗ.

Không chỉ thiệt thòi vì thiếu cơ chế bảo vệ người bán, các sàn thương mại điện tử hiện nay áp dụng nhiều thuế phí và gia tăng nhanh chóng khiến cho lợi nhuận của chủ shop bị bào mòn. Anh Hồ Trọng Tường, chủ shop tại Nghệ An, cho biết: "Thuế phí trên sàn hiện nay khoảng 30-40% rồi, giá nhập hàng phải tính thêm thuế phí, cộng lãi 10-15% và chi phí vận chuyển nữa thì giá trên sàn đang cao hơn giá sản phẩm bên ngoài. Người bán buộc phải tăng giá để đảm bảo lợi nhuận nhưng cạnh tranh khó khăn hơn".

Không chỉ tăng thuế phí, các sàn hiện còn phải tuân thủ việc kê khai thuế và quản lý nội dung, chất lượng sản phẩm. Trong quý 1/2026, TikTok Shop có nhiều động thái điều chỉnh chính sách theo hướng tăng cường minh bạch cho chuẩn hóa vận hành, trong đó nhấn mạnh yêu cầu nội dung quảng bá sản phẩm cần đảm bảo tính chính xác, hữu ích và có thể kiểm chứng. Nền tảng này cũng yêu cầu người bán bổ sung thông tin chi tiết về thuộc tính sản phẩm và vận chuyển khi đăng bán trên Seller Center. Chuỗi điều chỉnh này cho thấy TikTok Shop đang đẩy mạnh quá trình chuẩn hóa cả nội dung và dữ liệu listing, nhằm giảm thiểu rủi ro sai lệch thông tin và nâng cao chất lượng trải nghiệm người dùng trên nền tảng.

Doanh thu sẽ sụt giảm?

Sau thời gian dài tăng trưởng nóng, doanh thu trên sàn sẽ chững lại và sụt giảm? ẢNH: T.N

Theo nhiều chủ shop, thời gian qua, sàn thương mại điện tử liên tục điều chỉnh phí: phí sàn, phí vận hành, phí quảng cáo, phí dịch vụ… tăng dần đều, nhưng quyền lợi của người bán thì không thấy cải thiện tương xứng. Lợi nhuận đã mỏng, giờ gần như bị bóp nghẹt. Anh Hữu Lâm, một chủ shop bức xúc: "Vấn đề ở đây không chỉ là tiền mà là sự mất cân bằng, người bán không có tiếng nói, chính sách thay đổi một chiều, phí tăng nhưng không minh bạch rõ ràng, không có cơ chế bảo vệ quyền lợi người bán".

"Với tình hình này, người bán nhỏ sẽ "ngỏm" trước, người bán lớn cũng bị bào mòn dần. Chúng ta cần một môi trường công bằng, và cần có sự quản lý minh bạch để cân đối lợi ích giữa các sàn và người bán", anh Hữu Lâm chia sẻ.

Doanh số kinh doanh qua sàn tăng trưởng mạnh trong khoảng 5 năm trở lại đây, tuy nhiên, trước phản ứng ngày càng mạnh của các chủ shop vì thuế phí tăng vô tội vạ, cũng như các chính sách quản lý đang siết chặt lại, có thể doanh số của sàn thương mại điện tử sẽ sụt giảm trong thời gian tới. Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu Metric, dự báo: Trong quý 2/2026, doanh số trên các sàn thương mại điện tử có thể đạt 142.200 tỉ đồng giảm 4,28% so với quý 1/2026. Trong khi đó, sản lượng dự báo đạt khoảng 1,153 triệu sản phẩm, tăng 1,27% so với quý trước. Diễn biến này cho thấy quy mô tiêu thụ hàng hóa duy trì tăng nhẹ về lượng, nhưng giá trị doanh số trong quý được dự báo thấp hơn, đồng nghĩa với lợi nhuận của người bán sẽ giảm và cạnh tranh sẽ khó khăn hơn.

Tuy nhiên, đứng ở góc độ người tiêu dùng, việc mua hàng trên sàn dù đang có diễn biến tăng giá và không còn rẻ nữa nhưng người mua được chăm sóc và có nhiều quyền lợi. Anh Nguyễn Lê, ngụ tại Ninh Bình, cho biết: "Mặc dù có một số mặt hàng mua qua sàn giá cao hơn mua ngoài cửa tiệm hay siêu thị, nhưng tiện lợi là được ship tận nhà, nhận hàng kiểm tra hoặc tối về kiểm tra, vừa ý thì nhận không vừa ý thì trả với thời hạn đến tận 15 ngày. Đó là những lợi ích mà khi mua qua sàn mới có, vì vậy tôi vẫn chọn mua qua sàn".



