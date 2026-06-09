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Giải trí

Bản hit mới đưa Ariana Grande thống trị Billboard, cán mốc 10 bài đạt top 1

Châu Mộc
Châu Mộc
09/06/2026 08:34 GMT+7

Ariana Grande vừa có màn tái xuất bùng nổ khi đĩa đơn mới nhất 'Hate that i made you love me' giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Thành tích này giúp cô chính thức đạt mốc 10 ca khúc thống trị ngôi vương trong sự nghiệp.

Theo Variety, Hate that i made you love me của Ariana Grande là đĩa đơn mở đường cho album phòng thu thứ 8 mang tên Petal, dự kiến sẽ lên kệ vào ngày 31.7 tới. Ca khúc mang âm hưởng pop nhẹ nhàng, pha chút suy tư, bộc lộ sự tổn thương kết hợp cùng nét ngọt ngào của nữ ca sĩ.

Variety cho biết thêm, trong tuần đầu tiên phát hành, ca khúc đã càn quét mọi mặt trận nhờ vào sức hút khổng lồ trên các nền tảng phát trực tuyến và lượng doanh số bán đĩa kỹ thuật số cực kỳ mạnh mẽ. Số liệu thống kê từ Luminate trên trang The Hollywood Reporter, đĩa đơn của ngôi sao sinh năm 1993 đã thu về hơn 53 triệu lượt stream trên Spotify, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng radio và lượng bản bán ra tại cả thị trường Mỹ lẫn Vương quốc Anh. Tại thị trường Anh, cô đã chính thức hạ bệ bản hit đình đám Rein me in của Sam Fender và Olivia Dean - tác phẩm vốn giữ ngôi vương suốt nhiều tuần trước đó.

Bản hit mới đưa Ariana Grande thống trị Billboard, cán mốc 10 bài đạt No.1 - Ảnh 1.

Ariana Grande tái xuất thị trường âm nhạc với chuyến lưu diễn đầu tiên sau 7 năm

ẢNH: REUTERS

Cột mốc lịch sử và bệ phóng cho tour diễn toàn cầu

Với việc bỏ túi 10 ca khúc đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, Ariana Grande đã xác lập một cột mốc lịch sử. Chuyên gia Hugh McIntyre của tạp chí Forbes phân tích rằng cô đã chính thức bước vào "ngôi đền" của những nghệ sĩ solo thành công nhất mọi thời đại, san bằng thành tích với các biểu tượng âm nhạc như Stevie Wonder, Janet Jackson và Taylor Swift. Hiện tại, theo dữ liệu từ Forbes, danh sách những nghệ sĩ có nhiều ca khúc dẫn đầu Billboard Hot 100 nhất lịch sử vẫn đang được nắm giữ bởi The Beatles (20 bài), Mariah Carey (19 bài) và Rihanna (14 bài).

Theo The Hollywood Reporter, bài hát là lời tự sự của nữ ca sĩ về một mối tình đã qua, thể hiện qua câu hát chủ đề đầy cuốn hút: "Xin lỗi nếu tôi vô tình biến mình thành gu của bạn/Tôi ghét việc mình đã khiến bạn yêu tôi/Vì tôi thậm chí còn chưa hề cố gắng”. Thành công thương mại vượt trội đang tạo nên bệ phóng truyền thông để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn thế giới Eternal sunshine sắp tới của cô tại Oakland, California, Mỹ. Tờ Variety lưu ý đây là chuỗi concert trọn vẹn đầu tiên của Ariana Grande kể từ sau tour diễn Sweetener vào năm 2019. Với sức nóng hiện tại, các chuyên gia nhận định trên Forbes dự đoán album Petal ra mắt vào cuối tháng 7 tới có khả năng là một "cú nổ" lớn càn quét các giải thưởng âm nhạc toàn cầu.

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