Sao phim 'Wicked' Cynthia Erivo đáp trả tin đồn 'rạn nứt' với Ariana Grande

Ngày 27.5, nữ diễn viên từng nhận đề cử Oscar Cynthia Erivo đã có buổi chia sẻ với Variety về cuộc sống và công việc sau khi hoàn thành hai phần phim nhạc kịch đình đám Wicked (2024) và Wicked: For Good (2025). Trong cuộc phỏng vấn, ngôi sao người Anh 39 tuổi đã chính thức phản hồi về những tin đồn rạn nứt, cho rằng sự thân thiết giữa cô và Ariana Grande chỉ là chiêu trò quảng bá.

Cynthia Erivo thẳng thắn bộc lộ sự mỉa mai đối với những lời đồn đoán vô căn cứ: "Thật thú vị khi quan sát nhận thức của mọi người so với thực tế. Rất nhiều nhà tâm lý học ngồi ở nhà đang tự quyết định chúng tôi là ai, chúng tôi đang trải qua điều gì, chúng tôi đang làm gì và tại sao. Tôi nghĩ mọi người không thực sự tin rằng chúng tôi là bạn bè. Nhưng đó cũng là vì mọi người không hiểu rõ về tôi lắm. Nếu tôi đã là bạn của họ, thì tôi là bạn. Nếu không, thì tôi không phải".

Nữ diễn viên khẳng định sau 4 năm đồng hành, cô và Ariana Grande vẫn giữ mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Cả hai luôn nhắn tin trò chuyện với nhau gần như mỗi ngày và thực sự cố gắng chăm sóc, bảo vệ lẫn nhau trước những áp lực khốc liệt của giới giải trí.

Trong cuốn hồi ký Simply More: A Book for Anyone Who Has Been Told They're Too Much, Erivo từng tiết lộ cô và Grande đã lập một "giao ước" vững chắc ngay từ trước khi bấm máy. Cả hai quyết tâm gạt bỏ cái tôi sang một bên để hỗ trợ nhau vô điều kiện, thay vì rơi vào vết xe đổ tranh cãi, đố kỵ thường thấy giữa các bạn diễn nữ trong những dự án lớn.

Cynthia Erivo bức xúc vì bị phân biệt chủng tộc

Bên cạnh đó, The Guardian ngày 28.5 cho biết Cynthia Erivo cũng lần đầu phơi bày góc khuất cay đắng khiến cô quyết định rút lui khỏi chiến dịch tranh giải Oscar cho phần hai Wicked: For Good. Nguyên nhân bắt nguồn từ trận bão chỉ trích đầy ác ý mang tính miệt thị ngoại hình và phân biệt chủng tộc nhắm vào cô sau một sự kiện thảm đỏ diễn ra tại Singapore vào tháng 11.2025.

Thời điểm đó, khi Erivo đang đi trên thảm đỏ cùng Ariana Grande, Dương Tử Quỳnh và Jeff Goldblum tại Universal Studios Singapore, một người đàn ông tên Johnson Wen bất ngờ nhảy qua hàng rào bảo vệ, lao thẳng tới và túm chặt lấy Ariana Grande. Trong lúc mọi người xung quanh còn đang bàng hoàng, Erivo đã hành động theo bản năng khi bước qua người Dương Tử Quỳnh, liên tục đẩy kẻ quá khích ra xa để che chắn cho người bạn thân. Kẻ gây rối sau đó đã bị kết án 9 ngày tù giam.

Cynthia Erivo - ngôi sao sở hữu hàng loạt giải thưởng danh giá như Tony, Grammy, Emmy, vừa được trao tặng Huân chương Đế chế Anh (MBE) vào đầu năm 2026 ẢNH: AFP/AP

Tuy nhiên, hành động dũng cảm cứu bạn của Erivo lại bị cư dân mạng biến tướng thành hàng loạt trò đùa, ảnh chế (meme) mang tính xúc phạm. Nhiều người châm biếm cô là "vệ sĩ" của Grande.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Variety, nữ diễn viên nghẹn ngào: "Tôi cảm thấy nhân tính của mình đã bị bóp méo, bị vấy bẩn. Người ta đem vóc dáng, hình dạng và cả việc tôi bị hói đầu ra để chế giễu. Chỉ vì ngoại hình của tôi, người ta mặc định tôi to lớn hơn bạn diễn nên vai trò của tôi phải là kiểm soát hoặc bảo vệ. Điều này phản ánh một góc nhìn thâm độc đối với phụ nữ da đen. Một hành động theo bản năng của tôi đã bị bóp méo hoàn toàn".

The Guardian cho biết Cynthia Erivo vẫn tiếp tục cống hiến tại sân khấu West End (Anh) với vở kịch độc diễn Dracula và chuẩn bị cho loạt dự án điện ảnh lớn sắp ra mắt vào năm tới. Hiện tại, Wicked (2024) đã thu về 765 triệu USD và giành 2 giải Oscar, trong khi phần 2 đạt mức doanh thu 541 triệu USD.

Cynthia Erivo (sinh năm 1987 tại Anh) là nữ diễn viên, ca sĩ da màu đa tài, nổi tiếng qua các màn trình diễn đầy nội lực từ sân khấu kịch đến màn ảnh. Là con gái lớn trong một gia đình nhập cư người Nigeria, cô từng theo học tâm lý học âm nhạc trước khi chính thức tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia (RADA). Erivo khẳng định tên tuổi qua vai diễn Celie trong vở kịch The Color Purple, giúp cô xuất sắc mang về các giải thưởng danh giá như Tony, Grammy và Emmy. Cô nhanh chóng nhận được đề cử Oscar lẫn Quả cầu vàng nhờ màn hóa thân ấn tượng trong bộ phim tiểu sử Harriet (2019). Năm 2024, tên tuổi của Erivo vươn tầm quốc tế khi đảm nhận vai Phù thủy độc ác Elphaba trong bom tấn nhạc kịch Wicked bên cạnh Ariana Grande.