Kẻ quấy rối Ariana Grande trên thảm đỏ bị bỏ tù

Ariana Grande bị quấy rối tại buổi ra mắt phim mới ở Singapore hôm 13.11 ẢNH: AFP

Trang này đưa tin, nhiều báo cáo cho biết ngày 17.11, Johnson Wen (công dân Úc) vừa bị tòa án ở Singapore kết tội gây rối trật tự công cộng và bị kết án 9 ngày tù. Sự việc bắt nguồn từ giữa tuần trước, nhiều video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh Wen đã nhảy qua hàng rào chắn tại sự kiện ra mắt Wicked: For Good ở Singapore, chạy về phía Ariana Grande rồi quàng lấy cổ cô, nhảy lên đầy phấn khích.

Màn tấn công bất ngờ khiến giọng ca Thank U, Next hốt hoảng, sợ hãi trong khi bạn diễn của cô là nghệ sĩ Cynthia Erivo lao đến bảo vệ đồng nghiệp, ngăn kẻ quấy rối làm chuyện quá khích. Người đàn ông này sau đó bị lực lượng an ninh lôi đi. Thế nhưng, Wen đã cố gắng nhảy qua rào chắn lần hai rồi bị đè xuống sàn.

Johnson Wen - kẻ gây rối tại sự kiện khiến Ariana Grande hốt hoảng ẢNH: X/REUTERS

Hắn bị bảo vệ lôi ra khỏi sự kiện sau khoảnh khắc đụng chạm Ariana Grande ẢNH: THE STRAITS TIMES/ AFP



Sau vụ việc ồn ào, Johnson Wen đã đăng bài trên Instagram dưới tên Pyjamamann, tiết lộ rằng mình "đã được tự do sau khi bị bắt". Không dừng lại ở đó, kẻ này cũng đăng dòng trạng thái chế giễu Ariana Grande, cảm ơn nữ ca sĩ vì đã cho mình nhảy trên thảm đỏ cùng cô. Deadline cho biết hôm 17.11, Wen vẫn phải hầu tòa. Người này đối mặt với mức án tù lên đến 3 tháng và khoản tiền phạt 2.000 USD vì tội gây rối trật tự công cộng nhưng sau đó đã được giảm nhẹ hình phạt. Wen được cho là đã nhận tội và tuyên bố trước thẩm phán rằng mình sẽ không tái phạm.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Johnson Wen gây rối ở nơi công cộng. Người đàn ông này là kẻ quấy rối quen mặt ở nhiều sự kiện trước đó. Các đoạn clip trên tài khoản Instagram của Wen cho thấy anh ta cũng đã gây rối một buổi biểu diễn của Katy Perry, một buổi hòa nhạc của Chainmakers và nhiều sự kiện thể thao khác, chẳng hạn như Vòng chung kết FIFA World Cup 2023.

Ariana Grande hiện chưa lên tiếng về sự cố ẢNH: REUTERS

Johnson Wen hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt trên mạng về trò đùa ở buổi ra mắt Wicked: For Good. Không ít dân mạng tố Wen đã "làm Grande bị chấn thương trở lại", khi nữ ca sĩ mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương sau vụ những kẻ đánh bom liều chết đã giết chết 22 người và làm bị thương hàng trăm người tại một buổi biểu diễn của cô ở Manchester (Anh) vào năm 2017.

Ariana Grande vẫn chưa bình luận về sự cố ở Singapore, nhưng Cynthia Erivo dường như đã đề cập đến vấn đề này trong một buổi chiếu phim Wicked: For Good vào cuối tuần qua. Cô chia sẻ: "Chúng tôi đã trải qua một số chuyện trong cuộc đời và trong công việc hằng ngày. Ý tôi là… ngay cả mới tuần vừa rồi thôi".