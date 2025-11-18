Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Kẻ quấy rối Ariana Grande trên thảm đỏ bị bỏ tù

Thanh Chi
Thanh Chi
18/11/2025 16:02 GMT+7

Theo Deadline hôm 17.11, Johnson Wen - kẻ quấy rối Ariana Grande trên thảm đỏ buổi ra mắt 'Wicked: For Good' ở Singapore vào tuần trước vừa lãnh 9 ngày tù.

Kẻ quấy rối Ariana Grande trên thảm đỏ bị bỏ tù - Ảnh 1.

Ariana Grande bị quấy rối tại buổi ra mắt phim mới ở Singapore hôm 13.11

ẢNH: AFP

Trang này đưa tin, nhiều báo cáo cho biết ngày 17.11, Johnson Wen (công dân Úc) vừa bị tòa án ở Singapore kết tội gây rối trật tự công cộng và bị kết án 9 ngày tù. Sự việc bắt nguồn từ giữa tuần trước, nhiều video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh Wen đã nhảy qua hàng rào chắn tại sự kiện ra mắt Wicked: For Good ở Singapore, chạy về phía Ariana Grande rồi quàng lấy cổ cô, nhảy lên đầy phấn khích.

Màn tấn công bất ngờ khiến giọng ca Thank U, Next hốt hoảng, sợ hãi trong khi bạn diễn của cô là nghệ sĩ Cynthia Erivo lao đến bảo vệ đồng nghiệp, ngăn kẻ quấy rối làm chuyện quá khích. Người đàn ông này sau đó bị lực lượng an ninh lôi đi. Thế nhưng, Wen đã cố gắng nhảy qua rào chắn lần hai rồi bị đè xuống sàn.

Kẻ quấy rối Ariana Grande trên thảm đỏ bị bỏ tù - Ảnh 2.

Johnson Wen - kẻ gây rối tại sự kiện khiến Ariana Grande hốt hoảng

ẢNH: X/REUTERS

Kẻ quấy rối Ariana Grande trên thảm đỏ bị bỏ tù - Ảnh 3.

Hắn bị bảo vệ lôi ra khỏi sự kiện sau khoảnh khắc đụng chạm Ariana Grande

ẢNH: THE STRAITS TIMES/ AFP

Sau vụ việc ồn ào, Johnson Wen đã đăng bài trên Instagram dưới tên Pyjamamann, tiết lộ rằng mình "đã được tự do sau khi bị bắt". Không dừng lại ở đó, kẻ này cũng đăng dòng trạng thái chế giễu Ariana Grande, cảm ơn nữ ca sĩ vì đã cho mình nhảy trên thảm đỏ cùng cô. Deadline cho biết hôm 17.11, Wen vẫn phải hầu tòa. Người này đối mặt với mức án tù lên đến 3 tháng và khoản tiền phạt 2.000 USD vì tội gây rối trật tự công cộng nhưng sau đó đã được giảm nhẹ hình phạt. Wen được cho là đã nhận tội và tuyên bố trước thẩm phán rằng mình sẽ không tái phạm.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Johnson Wen gây rối ở nơi công cộng. Người đàn ông này là kẻ quấy rối quen mặt ở nhiều sự kiện trước đó. Các đoạn clip trên tài khoản Instagram của Wen cho thấy anh ta cũng đã gây rối một buổi biểu diễn của Katy Perry, một buổi hòa nhạc của Chainmakers và nhiều sự kiện thể thao khác, chẳng hạn như Vòng chung kết FIFA World Cup 2023.

Kẻ quấy rối Ariana Grande trên thảm đỏ bị bỏ tù - Ảnh 4.

Ariana Grande hiện chưa lên tiếng về sự cố

ẢNH: REUTERS

Johnson Wen hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt trên mạng về trò đùa ở buổi ra mắt Wicked: For Good. Không ít dân mạng tố Wen đã "làm Grande bị chấn thương trở lại", khi nữ ca sĩ mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương sau vụ những kẻ đánh bom liều chết đã giết chết 22 người và làm bị thương hàng trăm người tại một buổi biểu diễn của cô ở Manchester (Anh) vào năm 2017.

Ariana Grande vẫn chưa bình luận về sự cố ở Singapore, nhưng Cynthia Erivo dường như đã đề cập đến vấn đề này trong một buổi chiếu phim Wicked: For Good vào cuối tuần qua. Cô chia sẻ: "Chúng tôi đã trải qua một số chuyện trong cuộc đời và trong công việc hằng ngày. Ý tôi là… ngay cả mới tuần vừa rồi thôi".

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
