Vợ cũ nói về việc cựu Thủ tướng Canada hẹn hò Katy Perry

Bà Sophie Grégoire nói về chuyện tình của cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau với Katy Perry ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo People, trong chương trình podcast Arlene is Alone hồi tuần trước, bà Sophie Grégoire đã phá vỡ sự im lặng về mối quan hệ giữa ông Justin Trudeau với Katy Perry. Khi được người dẫn chương trình Arlene Dickinson hỏi làm thế nào để giữ được bình tĩnh khi chứng kiến mọi sự chú ý xoay quanh chuyện tình cảm của chồng cũ và bạn gái mới, cựu MC 50 tuổi thừa nhận bản thân có bị ảnh hưởng. Bà chia sẻ: "Chúng ta đều là con người và có nhiều thứ ảnh hưởng đến chúng ta. Chuyện đó là bình thường. Bạn phản ứng thế nào với mọi thứ là do bạn quyết định. Vì vậy, tôi chọn cách lắng nghe âm nhạc thay vì tiếng ồn".

Vị này cũng cho biết chọn cách giữ thái độ tôn trọng. Bà tiếp tục: "Tôi ý thức một điều rằng có rất nhiều thứ được chia sẻ công khai ngoài kia có thể là tác nhân kích động cảm xúc, chúng ta là con người mà. Tôi quyết định xử lý chúng ra sao, người phụ nữ tôi muốn trở thành thông qua chuyện này, là do tôi quyết định".

Sau đổ vỡ hôn nhân, cựu MC và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để chăm lo cho các con ẢNH: AFP

"Vậy nghĩa là tôi không có cảm xúc sao? Nghĩa là tôi không khóc, không la hét, không cười sao? Không! Nhất là khi tôi là người có trái tim mềm yếu. Nhưng sau đó, giữa cảm xúc và cách phản ứng, lựa chọn nằm ở phía tôi", người dẫn chương trình này nói thêm. "Tôi sẽ cho phép bản thân thất vọng vì ai đó, tôi sẽ cho phép mình tức giận, buồn bã. Và tôi biết chắc chắn rằng, với tư cách là một người ủng hộ sức khỏe tâm thần, việc cảm nhận những cảm xúc đó quan trọng như thế nào", bà mẹ nổi tiếng chia sẻ.

Tuy nhiên, sau tất cả, bà Sophie Grégoire luôn đặt gia đình lên hàng đầu và giữ mối quan hệ chừng mực với chồng cũ. "Chúng tôi có cuộc sống riêng nhưng chúng tôi có chung một cuộc sống gia đình", vị này chia sẻ. Bà cũng cho biết cuộc sống như vậy không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng đó là cuộc sống rất trưởng thành. Giờ đây, dù đi trên con đường riêng, hai người vẫn ưu tiên vun đắp cho con cái.

Bà Sophie Grégoire nhiều năm đồng hành cùng ông Justin Trudeau trong sự nghiệp chính trị

ẢNH: AFP

Cựu Thủ tướng Canada đang hạnh phúc bên Katy Perry ẢNH: BACKGRID

Ông Justin Trudeau và bà Sophie Grégoire kết hôn từ năm 2005 và có 3 con chung Xavier, (hiện 18 tuổi), Ella-Grace (hiện 16 tuổi) và Hadrien (hiện 11 tuổi) trước khi ly thân hồi 2023. Sau đổ vỡ, họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nuôi dạy các con.

Từ tháng 7.2025, cựu Thủ tướng Canada vướng tin đồn hẹn hò Katy Perry khi lộ ảnh cùng đi chơi riêng với nữ ca sĩ Mỹ. Không lâu sau, cặp đôi lộ ảnh ôm hôn thân mật trên du thuyền. Đến cuối tháng 10, họ chính thức xuất hiện công khai với tư cách là một cặp đôi tại một buổi hẹn hò ở Paris (Pháp) nhân dịp sinh nhật thứ 41 của chủ nhân hit Dark Horse.

Thời điểm mối quan hệ của Katy Perry và ông Justin Trudeau "nóng" lên lại vì loạt ảnh ôm hôn thân mật, Sophie Gregoire gây chú ý khi đăng dòng trạng thái cùng video mang thông điệp: yêu những gì mình đang có và đừng cố giữ chúng lại. Bà chia sẻ trong bài viết hồi tháng 10: "Không có thứ gì mà ta yêu quý có thể giữ được mãi mãi. Con người, nơi chốn, khoảnh khắc - tất cả đều là để sống, không phải để sở hữu".