Katy Perry không ngờ sẽ hẹn hò cựu Thủ tướng Canada

Ca sĩ Katy Perry và ông Justin Trudeau được cho là ngày càng gắn bó ẢNH: AFP

Chuyện tình của Katy Perry và ông Justin Trudeau ngày càng nhận được sự quan tâm, nhất là sau khi họ công khai hẹn hò vào cuối tuần qua. Theo nguồn tin độc quyền của People, chủ nhân hit Dark Horse không ngờ mình sẽ hẹn hò với cựu Thủ tướng Canada. Người này chia sẻ: "Hẹn hò với ông Justin Trudeau là điều cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng cô ấy thực sự thích thú với bước ngoặt bất ngờ này trong cuộc sống".

Một nguồn tin thân cận với Katy Perry cho biết cặp đôi này đang cố gắng dành thời gian cho mối tình mới chớm này mặc dù cả hai đều rất bận rộn với lịch trình riêng. Hiện họ được cho là có mối liên kết rất bền chặt. Nguồn tin thứ hai cho biết: "Katy Perry không ngờ mình lại phải lòng ai đó sớm đến vậy, nhưng Justin thì đáp ứng mọi tiêu chí. Ông ấy có khiếu hài hước tuyệt vời, quyến rũ và đối xử với cô ấy rất tôn trọng".

Hình ảnh tình tứ của cặp đôi tại Paris hôm 25.10 ẢNH: BACKGRID

Ông Justin Trudeau cố gắng thu xếp thời gian bên Katy Perry

Hiện Katy Perry bận rộn với chuyến lưu diễn quốc tế Lifetimes kéo dài đến tháng 12 và chính trị gia 54 tuổi được cho là luôn cố gắng dành thời gian để ở bên người đẹp. "Cô ấy đang tập trung vào chuyến lưu diễn của mình và ông Trudeau đã thực sự nỗ lực để gặp Katy ở nơi cô ấy đang có mặt. Nữ ca sĩ rất vui khi người kia đã thể hiện rằng mình rất tận tâm và thực sự quan tâm đến việc dành thời gian cho cô ấy. Rõ ràng là ông ấy coi trọng sự kết nối này và Katy cũng vậy", nguồn tin thân cận với ngôi sao 41 tuổi cho biết.

Trong khi đó, nguồn tin của PageSix tiết lộ ông Justin Trudeau "phát cuồng" vì Katy Perry và nghĩ cô là một phụ nữ hoàn hảo. Cả hai được cho là rất hợp nhau trong mọi việc, từ chuyện chính trị, con cái cho đến ẩm thực. Nguồn tin khác cho biết ông Trudeau thoải mái sau khi bước ra khỏi khỏi cuộc hôn nhân cũ và ràng buộc chức vụ, những người quen biết với chính trị gia này không ngạc nhiên khi ông hẹn hò với một người nổi tiếng.

Katy Perry đang bận rộn với chuyến lưu diễn và ông Trudeau được cho là luôn cố gắng thu xếp thời gian để gặp người đẹp ẢNH: AFP

Hai người lần đầu vướng nghi vấn hẹn hò vào tháng 7.2025 khi cùng đi dạo quanh công viên rồi dùng bữa tối riêng tư ở Montreal (Canada). Ông Trudeau cũng được phát hiện đến xem tour diễn Lifetimes của "người yêu tin đồn" ở thành phố này. Sau thời gian im ắng, chuyện tình cảm của bộ đôi nổi tiếng này "nóng" lại khi truyền thông đăng tải loạt ảnh cả hai ôm hôn thắm thiết trên một chiếc du thuyền ngoài khơi Santa Barbara, California (Mỹ) vào cuối tháng 9. Trước những lời đồn đoán, hai nhân vật chính giữ im lặng.

Đến hôm 25.10 vừa qua, hai người được nhìn thấy tay trong tay rời một câu lạc bộ nổi tiếng ở Paris (Pháp) ngay dịp sinh nhật thứ 41 của Katy Perry. Họ xuất hiện rạng rỡ bên nhau và thoải mái trước ống kính cũng như tương tác với người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên chủ nhân hit Roar và ông Justin Trudeau xuất hiện công khai với tư cách là một cặp đôi.