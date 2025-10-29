Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Katy Perry không ngờ sẽ hẹn hò cựu Thủ tướng Canada

Thanh Chi
Thanh Chi
29/10/2025 09:52 GMT+7

Nữ ca sĩ Katy Perry được cho là chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ hẹn hò ông Justin Trudeau. Sau khi chia tay Orlando Bloom, cô không ngờ mình lại phải lòng ai đó sớm như vậy nhưng cựu Thủ tướng Canada đáp ứng mọi tiêu chí.

Katy Perry không ngờ đến chuyện hẹn hò cựu Thủ tướng Canada - Ảnh 1.

Ca sĩ Katy Perry và ông Justin Trudeau được cho là ngày càng gắn bó

ẢNH: AFP

Chuyện tình của Katy Perry và ông Justin Trudeau ngày càng nhận được sự quan tâm, nhất là sau khi họ công khai hẹn hò vào cuối tuần qua. Theo nguồn tin độc quyền của People, chủ nhân hit Dark Horse không ngờ mình sẽ hẹn hò với cựu Thủ tướng Canada. Người này chia sẻ: "Hẹn hò với ông Justin Trudeau là điều cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng cô ấy thực sự thích thú với bước ngoặt bất ngờ này trong cuộc sống".

Một nguồn tin thân cận với Katy Perry cho biết cặp đôi này đang cố gắng dành thời gian cho mối tình mới chớm này mặc dù cả hai đều rất bận rộn với lịch trình riêng. Hiện họ được cho là có mối liên kết rất bền chặt. Nguồn tin thứ hai cho biết: "Katy Perry không ngờ mình lại phải lòng ai đó sớm đến vậy, nhưng Justin thì đáp ứng mọi tiêu chí. Ông ấy có khiếu hài hước tuyệt vời, quyến rũ và đối xử với cô ấy rất tôn trọng".

Katy Perry không ngờ đến chuyện hẹn hò cựu Thủ tướng Canada - Ảnh 2.

Hình ảnh tình tứ của cặp đôi tại Paris hôm 25.10

ẢNH: BACKGRID

Ông Justin Trudeau cố gắng thu xếp thời gian bên Katy Perry

Hiện Katy Perry bận rộn với chuyến lưu diễn quốc tế Lifetimes kéo dài đến tháng 12 và chính trị gia 54 tuổi được cho là luôn cố gắng dành thời gian để ở bên người đẹp. "Cô ấy đang tập trung vào chuyến lưu diễn của mình và ông Trudeau đã thực sự nỗ lực để gặp Katy ở nơi cô ấy đang có mặt. Nữ ca sĩ rất vui khi người kia đã thể hiện rằng mình rất tận tâm và thực sự quan tâm đến việc dành thời gian cho cô ấy. Rõ ràng là ông ấy coi trọng sự kết nối này và Katy cũng vậy", nguồn tin thân cận với ngôi sao 41 tuổi cho biết.

Trong khi đó, nguồn tin của PageSix tiết lộ ông Justin Trudeau "phát cuồng" vì Katy Perry và nghĩ cô là một phụ nữ hoàn hảo. Cả hai được cho là rất hợp nhau trong mọi việc, từ chuyện chính trị, con cái cho đến ẩm thực. Nguồn tin khác cho biết ông Trudeau thoải mái sau khi bước ra khỏi khỏi cuộc hôn nhân cũ và ràng buộc chức vụ, những người quen biết với chính trị gia này không ngạc nhiên khi ông hẹn hò với một người nổi tiếng.

Katy Perry không ngờ đến chuyện hẹn hò cựu Thủ tướng Canada - Ảnh 3.

Katy Perry đang bận rộn với chuyến lưu diễn và ông Trudeau được cho là luôn cố gắng thu xếp thời gian để gặp người đẹp

ẢNH: AFP

Hai người lần đầu vướng nghi vấn hẹn hò vào tháng 7.2025 khi cùng đi dạo quanh công viên rồi dùng bữa tối riêng tư ở Montreal (Canada). Ông Trudeau cũng được phát hiện đến xem tour diễn Lifetimes của "người yêu tin đồn" ở thành phố này. Sau thời gian im ắng, chuyện tình cảm của bộ đôi nổi tiếng này "nóng" lại khi truyền thông đăng tải loạt ảnh cả hai ôm hôn thắm thiết trên một chiếc du thuyền ngoài khơi Santa Barbara, California (Mỹ) vào cuối tháng 9. Trước những lời đồn đoán, hai nhân vật chính giữ im lặng.

Đến hôm 25.10 vừa qua, hai người được nhìn thấy tay trong tay rời một câu lạc bộ nổi tiếng ở Paris (Pháp) ngay dịp sinh nhật thứ 41 của Katy Perry. Họ xuất hiện rạng rỡ bên nhau và thoải mái trước ống kính cũng như tương tác với người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên chủ nhân hit Roar và ông Justin Trudeau xuất hiện công khai với tư cách là một cặp đôi.

Tin liên quan

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada công khai hẹn hò

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada công khai hẹn hò

Nữ ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng xem biểu diễn tạp kỹ ở Paris (Pháp) dịp sinh nhật của ngôi sao Mỹ. Đây là lần đầu tiên cả hai xuất hiện công khai trước công chúng với tư cách là một cặp đôi.

Khám phá thêm chủ đề

Katy Perry Justin Trudeau cựu thủ tướng Canada Hẹn hò
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận