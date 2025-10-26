Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada công khai hẹn hò

Katy Perry và ông Justin Trudeau tay trong tay rời câu lạc bộ nổi tiếng ở Paris ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH/X

Theo TMZ, Katy Perry và ông Justin Trudeau đã cùng tham dự buổi biểu diễn tại Crazy Horse ở Paris (Pháp) vào hôm 25.10 (giờ địa phương) để kỷ niệm sinh nhật thứ 41 của nữ ca sĩ 8X. Trong video được trang tin này đăng tải, cặp đôi đã nắm tay nhau rời khỏi câu lạc bộ này. Chủ nhân hit Dark Horse diện váy đỏ quyến rũ, thần thái rạng rỡ trong ngày đặc biệt còn cựu Thủ tướng Canada mặc vest tối màu, ông giữ thái độ điềm đạm, theo sát "hộ tống" người đẹp. Cả hai chạm mặt một nhóm người hâm mộ ở bên ngoài, nơi Katy Perry được fan tặng hoa hồng và hát mừng sinh nhật. Sau đó, họ cùng bước đến một chiếc xe đang đợi sẵn và rời đi.

Khoảnh khắc gần gũi của Katy Perry và ông Justin Trudeau thu hút sự chú ý bởi đây là lần đầu tiên họ xuất hiện công khai trước công chúng với tư cách là một cặp đôi.

Katy Perry và ông Justin Trudeau trước khi công khai hẹn hò

Mối quan hệ của hai người thu hút sự quan tâm của truyền thông cũng như công chúng ẢNH: AFP

Hai người lần đầu vướng nghi vấn hẹn hò vào tháng 7.2025 khi cùng đi dạo quanh công viên rồi dùng bữa tối riêng tư ở Montreal (Canada). Ông Trudeau cũng được phát hiện đến xem tour diễn Lifetimes của "người yêu tin đồn" ở thành phố này. Sau thời gian im ắng, chuyện tình cảm của bộ đôi nổi tiếng này "nóng" lại khi truyền thông đăng tải loạt ảnh cả hai ôm hôn thắm thiết trên một chiếc du thuyền ngoài khơi Santa Barbara, California (Mỹ) vào cuối tháng 9. Trước những lời đồn đoán, hai nhân vật chính giữ im lặng.

Một nguồn tin của tạp chí People tiết lộ ông Trudeau đã chủ động theo đuổi nữ ca sĩ Mỹ kể từ sau buổi hẹn hò của họ ở Montreal. "Ông ấy thậm chí còn bay đến Califonia để gặp Perry trong thời gian nữ ca sĩ nghỉ lưu diễn. Mối quan hệ của họ phát triển một cách dễ dàng. Cô ấy thấy ông Trudeau hấp dẫn còn ông ấy lại rất tôn trọng Perry", người này chia sẻ.

Trong khi đó, nguồn tin của The Sun từng hé lộ: "Ông Trudeau cảm thấy việc trò chuyện và tìm hiểu Perry rất mới mẻ, như một luồng gió mới trong cuộc đời mình… Ông ấy không phải kiểu người vội vã và Perry có vẻ rất thích điều đó. Đó là cách cư xử của một quý ông".

Cặp đôi lộ ảnh ôm hôn tình tứ cách đây ít lâu ẢNH: SWNS

Thời điểm lộ ảnh hẹn hò riêng, cả Katy Perry và ông Justin Trudeau đều đang độc thân sau khi kết thúc mối quan hệ lâu năm. Khi ấy, nữ ca sĩ 41 tuổi vừa chia tay tài tử Orlando Bloom. Cặp sao chấm dứt trong hòa bình và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nuôi dạy con gái chung hiện 5 tuổi.

Về phần cựu thủ tướng Canada, ông kết hôn với người dẫn chương trình Sophie Grégoire hồi 2005, có 3 con chung trước khi ly thân năm 2023. Chính trị gia này duy trì mối quan hệ thân thiện với vợ cũ, cùng dành thời gian gặp gỡ, ở bên các con như một gia đình.