'Wicked: For Good' và 'Sinners' dẫn đầu danh sách đề cử Oscar 2026

Ngày 16.12, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã chính thức công bố danh sách rút gọn đề cử ở 12 hạng mục cho lễ trao giải Oscar lần thứ 98, dự kiến diễn ra vào ngày 15.3.2026 và được truyền hình trực tiếp trên kênh ABC.

Cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các tác phẩm điện ảnh nổi bật

Theo Daily Mail, Wicked: For Good dẫn đầu danh sách với tổng cộng 8 lượt đề cử. Phần tiền truyện của Phù thủy xứ Oz có số lượng đề cử ngang bằng với Sinners, bộ phim nhận được sự chú ý ở các hạng mục như tuyển chọn diễn viên, quay phim, hóa trang và làm tóc, nhạc phim gốc, âm thanh và kỹ xảo hình ảnh.

Sinners là tác phẩm về đề tài ma cà rồng do Ryan Coogler đạo diễn, với Michael B. Jordan đảm nhận vai hai anh em sinh đôi, đã thu về 368 triệu USD tại phòng vé toàn cầu và nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình.

Wicked: For Good là một trong hai bộ phim dẫn đầu danh sách rút gọn đề cử Oscar 2026 với số lượng hạng mục vượt trội Ảnh: Universal Pictures

Trong khi đó, Wicked: For Good do Jon M. Chu đạo diễn, có sự tham gia của Ariana Grande và Cynthia Erivo, đạt doanh thu 469,8 triệu USD trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bộ phim nhận về những đánh giá trái chiều từ giới chuyên môn.

Bản làm lại Frankenstein của Guillermo del Toro cũng gây ấn tượng khi xuất hiện trong 6 hạng mục, bao gồm tuyển chọn diễn viên, quay phim, hóa trang và làm tóc, nhạc phim gốc, âm thanh và kỹ xảo hình ảnh.

Sinners của đạo diễn Ryan Coogler gây chú ý khi góp mặt ở nhiều hạng mục quan trọng tại Oscar 2026 Ảnh: Warner Bros. Pictures

Ngoài ra, nhiều tác phẩm khác được đánh giá cao trong danh sách rút gọn năm nay như Marty Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value và bộ phim Tây Ban Nha ít tên tuổi hơn là Sirât.

Năm nay cũng được xem là một mùa giải thành công đối với các nhà làm phim nữ. Trong số 15 phim lọt danh sách rút gọn ở hạng mục Phim quốc tế, có tới 7 tác phẩm do nữ đạo diễn thực hiện. Ở hạng mục Phim tài liệu, 10/15 phim được chỉ đạo bởi các đạo diễn nữ, trong đó có Annemarie Jacir với bộ phim Palestine 36.

Danh sách rút gọn Oscar 2026 ghi nhận sự hiện diện mạnh mẽ của các đạo diễn nữ ở nhiều hạng mục quan trọng Ảnh: Curzon Film

Phụ nữ cũng chiếm ưu thế ở hạng mục Tuyển chọn diễn viên, một hạng mục mới sẽ chính thức được Viện Hàn lâm đưa vào từ năm 2026. Danh sách rút gọn gồm 10 bộ phim, trong đó có One Battle After Another do giám đốc casting Cassandra Kulukundis thực hiện.

Các thành viên Viện Hàn lâm sẽ tiến hành bỏ phiếu thu hẹp danh sách rút gọn trong khoảng thời gian từ ngày 12 - 16.1.2026. Danh sách đề cử chính thức của Oscar 2026, bao gồm đầy đủ 24 hạng mục, sẽ được công bố vào ngày 22.1.2026.