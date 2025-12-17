'Mưa đỏ' trượt đề cử Oscar 2026

'Mưa đỏ' dừng bước ở đường đua Oscar

Mưa đỏ dừng bước ở Oscar 2026. Trước đó, tác phẩm thu hơn 710 tỉ đồng tại phòng vé Việt, thu hút hơn 8,1 triệu khán giả, trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại ẢNH: POSTER PHIM

Theo Variety, hôm 16.12 (giờ địa phương), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ vừa công bố danh sách rút gọn ở 12 hạng mục của giải Oscar lần thứ 98 diễn ra vào năm tới. Trong đó, hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Việt khi bộ phim Mưa đỏ tham gia vòng sơ tuyển ở đường đua này. Đáng tiếc, bộ phim do đạo diễn Đặng Thái Huyền cầm trịch không có tên trong danh sách vừa được Viện Hàn lâm công bố, chính thức dừng chân ở cuộc đua tranh tượng vàng.

15 bộ phim có tên trong danh sách rút gọn ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc gồm: Belén (Argentina), The Secret Agent (Brazil), It Was Just an Accident (Pháp), Sound of Falling (Đức), Homebound (Ấn Độ), The President's Cake (Iraq), Kokuho (Nhật Bản), All That's Left of You (Jordan), Sentimental Value (Na Uy), Palestine 36 (Palestine), No Other Choice (Hàn Quốc), Sirât (Tây Ban Nha), Late Shift (Thụy Sĩ), Left-Handed Girl (Đài Loan) và The Voice of Hind Rajab (Tunisia).

Danh sách rút gọn hạng mục Phim quốc tế xuất sắc của Oscar 2026 mang đến một bức tranh đa dạng về mặt địa lý, cân bằng giữa các đạo diễn tên tuổi và những gương mặt mới nổi. Trong khi nhà phát hành Neon tiếp tục chiếm ưu thế nhờ có 5 tác phẩm có tên trong top 15.

No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook là một trong những cái tên nổi bật ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc ẢNH: CJ ENT

Hạng mục Phim quốc tế xuất sắc ở Oscar 2026 có 86 tác phẩm hợp lệ, trong đó gồm Mưa đỏ của Việt Nam. Việc bộ phim ăn khách nhất phòng vé nội địa dừng chân ở vòng sơ tuyển Oscar 2026 không gây bất ngờ bởi đường đua này quy tụ nhiều tác phẩm chất lượng từ các nhà làm phim trẻ tài năng đến tên tuổi lớn của làng điện ảnh quốc tế. Trước bộ phim này, nhiều phim Việt được lựa chọn tranh tài qua các mùa Oscar như: Đào, phở và piano (2024), Tro tàn rực rỡ (2023), 578: Phát đạn của kẻ điên (2022), Bố già (2021), Mắt biếc (2020)… đều chỉ dừng chân ở vòng sơ tuyển.

Thời điểm lựa chọn Mưa đỏ dự vòng sơ tuyển Oscar 2026, ông ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chia sẻ với Thanh Niên: "Cử một bộ phim gây tiếng vang lớn của điện ảnh nước nhà đi dự thi, kỳ vọng của chúng tôi không hẳn ở chỗ phim có được giải hay không mà quan trọng hơn cả là qua đó sẽ giúp biết được điện ảnh Việt Nam đang đứng ở đâu trên bản đồ điện ảnh thế giới, khoảng cách nào có thể rút ngắn… Để từ đó, điều chỉnh chiến lược phát triển, hướng đi phù hợp cho điện ảnh Việt Nam, trên nỗ lực hội nhập với nền điện ảnh thế giới".

Sinners, Wicked: For Good dẫn đầu danh sách rút gọn

Wicked: For Good nhiều lần được nhắc tên trong danh sách rút gọn Oscar 2026 ở loạt hạng mục vừa công bố ẢNH: UNIVERSAL

Các hạng mục vừa được Viện Hàn lâm công bố danh sách rút gọn gồm: phim hoạt hình ngắn, phim tài liệu dài, phim tài liệu ngắn, phim quốc tế, phim ngắn người đóng, hóa trang và làm tóc, nhạc phim gốc, ca khúc gốc, âm thanh và hiệu ứng hình ảnh. Năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện hai hạng mục mới trong danh sách rút gọn Oscar: Thành tựu trong tuyển chọn diễn viên (Achievement in Casting) và Quay phim xuất sắc nhất (Best Cinematography).

Trong số 12 hạng mục vừa công bố danh sách đề cử rút gọn, Sinners và Wicked: For Good là hai tác phẩm được nhắc đến nhiều nhất với 8 lần được gọi tên.

Được biết, bảng đề cử cuối cùng trong các hạng mục rút gọn sẽ được xác định trong những tuần tới. Các đề cử chính thức dự kiến được công bố vào ngày 22.1 tới. Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 dự kiến được tổ chức ngày 15.3 với sự dẫn dắt của diễn viên hài Conan O'Brien.

