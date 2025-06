Bản hòa ca thị giác siêu ấn tượng

"Tổ hợp văn hóa, du lịch và giải trí hàng đầu thế giới" sử dụng 600 drones vẽ nên những nét đẹp đặc trưng của vùng đất di sản, cùng với 60 phút chương trình thực cảnh "Ký Ức Hội An" nổi danh với phiên bản mới, 6 phút dù lượn hỏa thuật lần đầu tiên trình diễn tại Hội An và 6 phút pháo hoa nghệ thuật rực rỡ thắp sáng bầu trời.

Đây không chỉ là chương trình giải trí, mà là một tuyên ngôn mới về đẳng cấp trải nghiệm tại đô thị cổ. Trong bối cảnh du lịch mùa hè cạnh tranh giữa các điểm đến trong và ngoài nước, Ký Ức Hội An đã chọn cách khẳng định vị trí xứng tầm của mình trên bản đồ du lịch bằng sự kết hợp ngoạn mục giữa nghệ thuật, công nghệ và không gian văn hóa bản địa.

Đảo Ký Ức Hội An khai màn mùa hè với một sự kiện kết hợp công nghệ và nghệ thuật

D ấu ấn văn hóa - công nghệ tiên phong

Sự kiện nghệ thuật đặc biệt "Bay qua miền di sản" với ý nghĩa đưa khán giả trải nghiệm thị giác toàn diện, đánh thức mọi giác quan trong không khí lễ hội thăng hoa nghệ thuật từ mặt đất lên bầu trời, từ câu chuyện lịch sử đến hiện tại.

Đông đảo du khách đã dành sự chú ý đặc biệt cho Đảo Ký Ức Hội An trong dịp này, cho thấy một hướng đi mới mẻ cho du lịch Việt Nam, nơi giá trị bản sắc được nâng lên thành tâm điểm. Không chỉ trong mùa cao điểm, Đảo Ký Ức Hội An mang đến những sự kiện, những trải nghiệm mở ra tiềm năng phát triển quanh năm cho ngành công nghiệp không khói tại Hội An.

Đảo Ký Ức Hội An mang đến những sự kiện, những trải nghiệm đủ sức định hình và phát triển xu hướng du lịch

Hội An không chỉ níu chân du khách bằng hoài niệm. Giờ đây, phố cổ đang mời gọi du khách đến với những trải nghiệm chưa từng có, những đêm hè bùng nổ cảm xúc, và một bầu trời đầy ắp điều kỳ diệu của Đảo Ký Ức Hội An.

Đặc biệt, hè này, du khách có cơ hội khám phá bầu trời Hội An với trải nghiệm bay dù lượn độc quyền khắp bầu trời phố cổ: chỉ 2,2 triệu đồng/người; và để thêm phần hoàn hảo cho chuyến đi đầy cảm xúc, du khách nhận ngay vé xem "Ký Ức Hội An" hạng ECO cho mỗi lượt đăng ký. Chương trình diễn ra từ ngày 1.6 đến 2.9.