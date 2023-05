Bán kết Europa League: AS Roma của Mourinho tiến thêm bước đến chức vô địch

Bove ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút thứ 63 tại sân Stadio Olimpico, giúp đội bóng của HLV Jose Mourinho vượt lên dẫn trước trong trận lượt về diễn ra vào tuần sau tại Đức. Chiến thắng mang đến cho Mourinho cơ hội lọt vào trận chung kết châu Âu thứ 2 sau nhiều năm dẫn dắt AS Roma khi vô địch Europa Conference League mùa trước.



Bove lập công cho AS Roma AFP

AS Roma đã giành chiến thắng mặc dù có nhiều trụ cột ngồi ngoài hoặc do vấn đề thể lực, trong đó các ngôi sao Paulo Dybala và Georginio Wijnaldum chỉ vào sân trong 15 phút cuối.

Hiệp 1 diễn ra căng thẳng và mỗi đội có 1 cơ hội ngon ăn, nhưng không thể tận dụng được. Trong trận đấu mà chân sút chủ lực Tammy Abraham chơi mờ nhạt, tiền vệ Bove đã tỏa sáng kịp lúc ghi bàn mở tỷ số.

Như thường lệ, AS Roma đã chơi lối chơi quen thuộc mà Mourinho thường xuyên áp dụng là rút về phòng thủ. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng gặp may do đối thủ bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc.

AS Roma của HLV Mourinho đang có ưu thế để vào chung kết AFP

Với chiến thắng này, AS Roma của HLV Mourinho đang có ưu thế trước trận lượt về và hướng đến mục tiêu vào chung kết tại Budapest, nơi mà họ có thể đụng độ Sevilla hoặc Juventus. Ở trận lượt đi bán kết cùng giờ, Federico Gatti đánh đầu ghi bàn ở phút 90+7 giúp chủ nhà Juventus có trận hòa 1-1 trước Sevilla. Youssef En-Nesyri đã giúp đội có kỷ lục 6 lần vô địch Europa League vượt lên dẫn trước ở phút 26 sau một pha phản công sắc bén để khai thông thế bế tắc ở Turin.