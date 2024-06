Bận lòng với quỹ phụ huynh

Quỹ phụ huynh ở các nước hoạt động ra sao ?

Các quốc gia trên thế giới có Hội phụ huynh nhưng có tên gọi khác nhau như Hội phụ huynh HS hay Hội phụ huynh - giáo viên (PTA).

PTA của mỗi quốc gia có cách thức hoạt động khác nhau, nhưng nhìn chung là phụ huynh cùng đóng góp tiền giúp nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị dạy học, hỗ trợ tổ chức các hoạt động cho HS…

Một số quốc gia ở châu Á như Ấn Độ từ năm 2007 đã ban hành quy định về mức thu tối đa của PTA trong một năm học, áp dụng trên toàn quốc sau những vụ lạm thu. Ngoài những khoản thu do chính phủ quy định, phụ huynh không phải đóng góp thêm bất kỳ khoản nào khác cho PTA. Tuy nhiên, theo tờ The New Indian Express, trên thực tế, các trường vẫn "lách luật" bằng cách thu tiền dưới danh nghĩa quỹ đóng góp tự nguyện nhằm phát triển trường lớp thông qua PTA.

Còn tại một số quốc gia như Mỹ và Anh, phụ huynh thường quyên góp tiền cho trường thông qua PTA, theo tờ The Guardian (Anh). PTA có cấp quốc gia và địa phương. Ban giám hiệu nhà trường không can dự vào những hoạt động gây quỹ của PTA. Các trường công lập gặp khó khăn tài chính có thể kêu gọi hiệp hội phụ huynh hỗ trợ, chứ không bắt ép hay thu tiền cào bằng.

PTA do chính phụ huynh điều hành, thường chỉ lấy ý kiến của nhà trường để xem trường còn thiếu kinh phí tổ chức hoạt động hay thiếu thiết bị dạy học, sách vở cần thiết…; rồi từ đó tổ chức những hoạt động gây quỹ.

Phúc Duy