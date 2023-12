Theo Gaming Bolt, có thể The Division 3 đang được phát triển, nhưng trò chơi tiền nhiệm của nó dường như vẫn còn rất nhiều sức hút. Theo đó, The Division 2 đã liên tục nhận được nội dung mùa mới sau gần 5 năm kể từ khi ra mắt, đồng thời một bản mở rộng chính thức cũng đang được thực hiện. Tuy nhiên, có thể nó sẽ đến với người hâm mộ trễ hơn dự kiến ban đầu.

Bản mở rộng của The Division 2 bị dời sang năm 2025 UBISOFT

Ubisoft gần đây đã công bố bản cập nhật "Project Resolve" cho The Division 2, được mô tả là "bản cập nhật mùa tập trung toàn diện vào chất lượng của trò chơi", để chuẩn bị cho những nội dung mới trong tương lai. Mặc dù bản cập nhật này sẽ mang lại những cải tiến đáng kể cho trải nghiệm trò chơi, nhưng việc phải phân bổ lại công việc để phát triển bản cập nhật đã dẫn đến sự chậm trễ cho bản mở rộng lớn tiếp The Division 2.

Nhà sản xuất chính Radu Nedea tại Ubisoft Bucharest đã giải thích trong một video thông báo rằng: "Việc khởi động Project Resolve sẽ khiến đội ngũ của chúng tôi cần xây dựng một nền tảng vững chắc. Điều này đã ảnh hưởng đến một số kế hoạch đã công bố trước đây". Với việc mùa thứ 3 "Vanguard" của năm thứ 5 dự kiến phát hành vào tháng 2 năm sau, nên bản DLC chính sẽ bị dời sang năm 2025.

Vào đầu năm nay, Ubisoft cũng đã thông báo rằng The Division 3 đã bắt đầu được phát triển, trong khi The Division Resurgence và The Division Heartland cũng đang được thực hiện, vì vậy người hâm mộ của thương hiệu trò chơi này sẽ có rất nhiều điều để mong đợi trong những năm tiếp theo.