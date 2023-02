Ubisoft cho biết sẽ có phiên bản di động của Rainbow Six và The Division

Theo VGC, Ubisoft đã thêm hai trò chơi di động vào lịch phát hành phần mềm cho năm tài chính 2023-24. Các tựa game Tom Clancy Rainbow Six Mobile và The Division Resurgence sẽ được phát hành trong khoảng thời gian 12 tháng kết thúc vào ngày 31.3.2024.

Trước đó công ty cũng đã xác nhận lịch phát hành 2023-24 bao gồm Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Skull and Bones, The Crew Motorfest và một trò chơi lớn chưa được tiết lộ.

Sắp có phiên bản di động của Rainbow Six và The Division Ubisoft

Được công bố vào tháng 4.2022, Rainbow Six Mobile là game FPS di động miễn phí dành cho thiết bị iOS và Android. Quá trình phát triển tựa game này đang được dẫn dắt bởi một nhóm nhân viên mới tại Ubisoft Montreal.

Về The Division Resurgence, trò chơi được giới thiệu vào tháng 7.2022, đi kèm lời quảng cáo là tựa game bắn súng di động AAA cao cấp đầu tiên dành cho thiết bị Android và iOS. Trò chơi thế giới mở miễn phí này có chế độ chiến dịch PvE có thể chơi đơn hoặc kết hợp.

Trước khi có thông báo về hai trò chơi di động sắp ra mắt, Ubisoft từng hủy bỏ dự án về 3 trò chơi chưa từng công bố của hãng và đang lên kế hoạch tăng cường tập trung vào những tên tuổi trò chơi lớn và các dịch vụ trực tiếp. Nguyên nhân của vụ việc xảy ra sau khi doanh số phần mềm trong mùa lễ của công ty không đạt được mốc dự kiến.