Bán nhà triệu đô để đầu tư vào Claude và cổ phiếu Anthropic

Storm Duncan, người sáng lập kiêm đối tác quản lý của ngân hàng đầu tư Ignatious, muốn sang nhượng ngôi biệt thự đầy đủ nội thất tại hạt Marin (Mỹ) với giá 4,8 triệu USD và dốc toàn bộ vào Claude. Bất động sản này không thiếu thứ gì để hấp dẫn người mua: bể bơi vô cực nhìn thẳng ra đường chân trời San Francisco, chỉ cách trụ sở Anthropic khoảng 20 phút di chuyển... Nhưng Duncan không tìm người mua thông thường. Theo Business Insider, dù nhiều người nghi ngờ đây chỉ là chiêu đánh bóng tên tuổi, ông khẳng định thương vụ hoàn toàn nghiêm túc.

Quyết định này không phải bộc phát. Duncan đã nắm giữ cổ phần Anthropic từ vòng gọi vốn năm 2024 và sau khi tận mắt thấy công nghệ AI cải thiện hoạt động của chính ngân hàng mình, ông muốn tăng vị thế bằng mọi cách có thể. Với ông, ngôi biệt thự chỉ là một phương tiện.

Và Duncan không đơn độc trong cuộc đua đó. Cổ phần Anthropic trên thị trường thứ cấp đang được sang nhượng ở mức định giá lên tới 1.000 tỉ USD, vượt cả OpenAI. Sức nóng được thổi bùng một phần bởi thành công bất ngờ của Claude Code - công cụ AI hỗ trợ lập trình đang được giới viết phần mềm đón nhận nhiệt tình.

Về phía công ty, Anthropic vừa nhận thêm 5 tỉ USD từ Amazon ở mức định giá 350 tỉ USD. Trước đó vào tháng 2, hãng đã huy động thành công 30 tỉ USD và từ đó đến nay các nhà đầu tư trên thị trường thứ cấp liên tục tìm cách mua vào ở mức định giá từ 800 tỉ USD trở lên.

Vấn đề là không còn nhiều hàng để mua. Vì Anthropic và OpenAI đều chưa niêm yết công khai, những ai muốn sở hữu cổ phần chỉ có thể tiếp cận qua kênh thứ cấp, nơi nhân viên cũ hoặc cổ đông ban đầu chuyển nhượng lại. Nhưng kênh đó đang cạn rất nhanh. Glen Anderson, Giám đốc điều hành của Rainmaker Securities, cho biết ông vừa nhận được lời đề nghị mua cổ phần Anthropic ở mức định giá 960 tỉ USD, nhưng chưa kịp đánh giá thì thương vụ đã bị người khác mua mất. "Hầu như không có người bán", ông nói.