OpenAI bất ngờ khai tử ứng dụng tạo video AI Sora

Trong một thông báo đột ngột đưa ra mới đây, OpenAI xác nhận sẽ chính thức "nói lời chia tay" với trình tạo video bằng trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Sora. Động thái này diễn ra chỉ sáu tháng sau khi hãng ra mắt một ứng dụng độc lập gây tiếng vang lớn, cho phép người dùng tạo và chia sẻ các đoạn video AI siêu thực dưới dạng bảng tin mạng xã hội.

Trên nền tảng X (Twitter cũ), công ty đã gửi lời tri ân đến cộng đồng sáng tạo: "Gửi tới tất cả những ai đã sáng tạo cùng Sora, chia sẻ và xây dựng cộng đồng xung quanh nền tảng này, xin cảm ơn các bạn. Những gì bạn tạo ra cùng Sora thực sự có ý nghĩa và chúng tôi biết tin tức này là một sự thất vọng".

OpenAI bất ngờ đóng cửa Sora Ảnh: AFP

Sự bùng nổ và những hệ lụy đi kèm Sora

OpenAI lần đầu tiên giới thiệu Sora ra công chúng vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, nền tảng này chỉ thực sự thu hút sự chú ý của đại chúng khi phiên bản Sora 2 cùng ứng dụng độc lập được phát hành vào tháng 9 năm ngoái. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, chương trình nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí số 1 trên kho ứng dụng Apple App Store.

Người dùng đã tạo ra vô số đoạn video ngắn mang tính giải trí cao và phi lý, chẳng hạn như Công nương Diana tập parkour hay những chú chó lái ô tô. Bên cạnh đó, công cụ cũng vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt khi bị lạm dụng để tạo ra các video bạo lực, phân biệt chủng tộc, hay vấn đề liên quan đến vi phạm bản quyền nhân vật, deepfake và phát tán tin giả.

Đáng chú ý, OpenAI không đưa ra dấu hiệu báo trước nào về việc ngừng hoạt động dự án. Thậm chí, chỉ một ngày trước đó, công ty còn xuất bản bài viết mang tựa đề "Sáng tạo an toàn cùng Sora", trong đó vạch ra các biện pháp bảo vệ người dùng vị thành niên và siết chặt rào cản đối với nội dung độc hại như tài liệu nhạy cảm, tuyên truyền khủng bố hay xúi giục tự hại.

Chấm dứt thỏa thuận bản quyền chiến lược với Disney

Quyết định khai tử Sora diễn ra chỉ ba tháng sau khi OpenAI ký kết thỏa thuận ba năm với Disney. Bản hợp đồng vốn cho phép người dùng Sora tạo video từ hơn 200 nhân vật có bản quyền của Disney, bao gồm các thương hiệu đình đám như Marvel, Pixar và Star Wars...

Trong một tuyên bố bằng văn bản, đại diện của Walt Disney Company xác nhận hãng phim sẽ chấm dứt quan hệ đối tác với OpenAI.

"Khi AI non trẻ đang tiến bộ nhanh chóng, chúng tôi tôn trọng quyết định rút lui khỏi hoạt động kinh doanh tạo video của OpenAI để chuyển hướng ưu tiên sang các lĩnh vực khác", người phát ngôn của Disney cho biết. Hãng cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác với các nền tảng AI khác để tiếp cận người hâm mộ, đồng thời đảm bảo việc ứng dụng công nghệ mới được thực hiện một cách có trách nhiệm và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Trong thời gian tới, OpenAI cho biết sẽ công bố lộ trình đóng cửa chi tiết, đi kèm với các hướng dẫn cụ thể để người dùng có thể lưu trữ lại những video họ đã tạo trên nền tảng.