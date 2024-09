Bán nhà vì khó khăn, người phụ nữ bất ngờ trúng số độc đắc: Ra quyết định khó ai ngờ

Câu chuyện người phụ nữ ở Tây Ninh trúng số 3 tờ vé số độc đắc nói trên đang gây xôn xao mạng xã hội. Chuyện được chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số cấp 1 Hùng Tú nổi tiếng ở Hòa Thành (Tây Ninh) chia sẻ với dòng trạng thái:

"Đây là một gia đình vừa bán đi ngôi nhà tổ tiên hơn 30 năm, nhưng may mắn ông bà cho lộc và chuộc liền ngôi nhà đó về. Chúc chị và gia đình luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc nha".

Chị Lan đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng giải ẢNH: NVCC

Sau đó, hình ảnh chị Lan đến tận nhà người phụ nữ trúng số trao tiền thưởng được nhiều người quan tâm. Cư dân mạng để lại vô số bình luận chúc mừng cho người phụ nữ trúng số may mắn và gia đình. Nhiều người cũng hy vọng có được may mắn trên.

Tài khoản Thống bình luận: "Xin chúc mừng gia đình. Quá may mắn!". "Chúc mừng gia đình chị. Chúc chị thật nhiều sức khỏe", Nguyễn Thị Cẩm Châu bày tỏ. "Gia đình quá may mắn, ước gì em cũng có may mắn đó!", nickname Hoàng Trọng chia sẻ.

Người may mắn nói gì?

Chia sẻ với Thanh Niên hôm nay 22.9, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số xác nhận chị vừa đổi thưởng cho một trường hợp trúng 3 tờ vé số độc đắc ở xã Hiệp Tân. Chị cho biết cả 3 tờ vé số trúng giải thuộc đài Long An, mở thưởng hôm thứ bảy (21.9). Trong ngày, chị đã đến tận nơi để đổi thưởng. Theo lời chị Lan, sau khi trừ thuế, người trúng số thực nhận hơn 5,4 tỉ đồng.

Người trúng giải cho biết thời điểm biết mình trúng số độc đắc, chị vỡ òa, "vừa run vừa mừng". Người phụ nữ kể mới đây, vì gia đình gặp khó khăn nên đã quyết định bán căn nhà tổ tiên với giá 3,9 tỉ đồng. Người mua cảm thông, cho gia đình chị ở thêm 1 tháng nữa sau đó mới dọn đến nơi ở mới. "Vừa bán căn nhà 3,9 tỉ, trúng số mình xin chuộc lại nhà liền", chị tâm sự.

Đại lý vé số của chị Lan nhiều lần đổi thưởng độc đắc, được nhiều người biết tới ẢNH: NVCC

"Đây là hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, sống gần nhà tôi. Vừa bán nhà xong trời thương trời cho trúng mấy tờ vé số nên chuộc lại nhà, dù số tiền chuộc lại cao hơn số tiền vừa bán ra", chị Lan nói thêm.

Chủ đại lý vé số cho biết trong năm nay, chị đã nhiều lần đổi giải độc đắc cho các trường hợp trúng số ở Tây Ninh. Nối nghiệp cha mẹ kinh doanh vé số, chị Lan chia sẻ bản thân vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến nhiều người đổi đời, hy vọng có thể đổi thưởng cho nhiều người hơn nữa trong thời gian tới.