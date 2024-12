Ban nhạc đình đám Scotland biểu diễn miễn phí tại phố đi bộ Đà Lạt

Tối nay 17.12, ban nhạc The Big Day đến từ Scotland sẽ trình diễn tại tại Rạp 3.4 – khu Hòa Bình (phố đi bộ, trung tâm TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).

The Big Day của Scotland ẢNH: BTC CUNG CẤP

Đêm nhạc do UBND TP.Đà Lạt phối hợp cùng đại diện Hội đồng Anh tại Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm và hợp tác với các thành phố thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ sự phát triển của các thành phố sáng tạo trong vòng 3 năm (từ 2023 – 2025) thuộc khuôn khổ chương trình Momentum International Delegate ở Scotland. Đồng thời đây cũng là chương trình để Scotland gửi lời chúc mừng Đà Lạt đã trở thành thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa của Đà Lạt.

Theo Phòng Văn hóa Thông tin TP.Đà Lạt, đêm nhạc mở cửa tự do cho người dân và du khách đến thưởng thức. Chương trình sẽ có 10 ca khúc do The Big Day biểu diễn với giai điệu pop cuốn hút, pha trộn cùng âm hưởng retro thập niên 1980.

Sân khấu ngoài trời Rạp 3.4 – khu Hòa Bình (phố đi bộ của Đà Lạt) sẽ diễn ra đêm nhạc của The Big Day ẢNH: DƯƠNG SAN

Ngày 31.10.2023, TP.Đà Lạt chính thức được UNESCO công nhận là thành viên tiếp theo của Việt Nam gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc; qua đó, tạo cơ hội để Đà Lạt định vị thương hiệu, đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu thành phố như là một trong những điểm đến của du lịch sáng tạo âm nhạc, góp phần thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.