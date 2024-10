Ban nhạc The Bootleg Beatles diễn 3 đêm tại Việt Nam

Chỉ hoạt động trong 10 năm (từ 1960 - 1970), song không nghệ sĩ nào trong lịch sử sở hữu thành tựu cũng như tầm ảnh hưởng lớn như The Beatles. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr đã tạo ra 16 trong số 100 ca khúc được tạp chí Rolling Stones bình chọn hay nhất lịch sử, 4 trong số 10 album hay nhất cũng thuộc về "Tứ quái".

Thông tin nhóm nhạc The Bootleg Beatles đến VN được khán giả quan tâm Ảnh: BTC cung cấp

The Beatles đã đứng đầu bảng xếp hạng tuần của Billboard tới 132 lần, nhiều gấp đôi nghệ sĩ đứng sau. Xét về số đĩa bán ra, nhóm cũng đứng số 1 với tổng cộng 600 triệu đĩa trên toàn cầu. Tầm ảnh hưởng của 4 chàng trai tới từ Liverpool (Anh) lớn tới mức có vô số ban nhạc ra đời chỉ với đúng một mục tiêu là tái hiện lại âm nhạc của "Tứ quái", trong đó thành công nhất là The Bootleg Beatles. Thành lập vào năm 1980, The Bootleg Beatles sở hữu 4.500 buổi biểu diễn khắp các châu lục.

4 thành viên của The Bootleg Beatles gồm Steve White, Stephen Hill, Paul Canning và Gordon Elsmore thuộc lòng từng cử chỉ của John Lennon, Paul McCartney, George Harrison hay Ringo Starr, từ cách đánh khuỷu tay khi xoay người đến chuyện hướng cần đàn guitar về phía nào…, nhờ quá trình nghiên cứu tư liệu và tập luyện trong suốt nhiều năm liền.

Buổi biểu diễn của The Bootleg Beatles đưa khán giả đi ngược dòng thời gian, tới với The Beatles của giai đoạn 1964 - 1966 với Yesterday, She loves you, Love me do, I want to hold your hand, Twist and Shout… và tới cả The Beatles 1967 - 1970 trưởng thành hơn trong Come Together, Hey Jude, While my guitar gently weeps, Don't let me down, Get back...