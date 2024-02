Tìm thấy cây guitar bass bị đánh cắp của Paul McCartney sau hơn 50 năm

Cây đàn do Paul McCartney sử dụng để thu âm 2 album đầu tiên của The Beatles, được nhóm tìm kiếm The Lost Bass Project mệnh danh là "nhạc cụ bị thất lạc mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại". McCartney đã chơi cây guitar này trong các đĩa đơn của The Beatles, trong đó có các bản hit năm 1963: She Loves You và All My Loving.

Paul McCartney đánh cây guitar bass Hofner vào thập niên 1960 E.W

Nick Wass, một trong những người sáng lập nhóm tìm kiếm The Lost Bass Project, nói với Reuters: "Cây đàn mang âm trầm là khởi đầu để người hâm mộ đến với The Beatles, tạo nên 'cơn cuồng' mang tên Beatlemania. Đó là lý do tại sao cây đàn quan trọng".

Lời kêu gọi công khai của The Lost Bass Project vào năm ngoái được chia sẻ trên toàn thế giới. Mass cho biết: "Do công khai thông tin cây đàn bị đánh cắp, một người sống ở Hastings, thuộc bờ biển phía nam nước Anh đã liên hệ với công ty của Paul McCartney và sau đó trả lại cây đàn". Nhạc cụ đã được trả lại vào năm ngoái nhưng thông tin mới được công bố vào ngày 15.2.

Nhóm tìm kiếm The Lost Bass Project cho biết nhạc cụ này đã bị đánh cắp từ một chiếc xe tải khi đậu ở khu vực Notting Hill, London vào tháng 10.1972.

Paul McCartney trên sân khấu sân vận động SoFi ở Inglewood, California vào tháng 5.2022 REUTERS

Wass nói với Reuters rằng cây đàn guitar bass "hư hỏng phần nào" với vết nứt ở cần đàn, ngựa đàn bị hư hỏng cần được thay thế. Ông xác nhận: "Nhưng cây đàn có thể được sửa chữa và chúng tôi sẽ làm cho nó hoạt động trở lại".

Người phát ngôn trên trang web của Paul McCartney cho biết: "Cây đàn đã được hãng Höfner xác nhận và Paul vô cùng biết ơn tất cả những người có liên quan".

