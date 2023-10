Paul McCartney xúc động nhắc đến John Lennon khi thu âm ca khúc cuối của The Beatles

Paul McCartney và Ringo Starr cho biết việc nghe lại giọng hát "trong như pha lê" của John Lennon trong bản nhạc cuối vừa hoàn thành của The Beatles là một trải nghiệm sâu sắc, theo CNN.

Ringo Starr (trái) và Paul McCartney là hai thành viên của The Beatles còn sống PEOPLE

"Rất cảm động. Tất cả chúng tôi cùng hát và đó là bản thu âm của The Beatles", Paul McCartney tuyên bố hôm 26.10, đồng thời nói thêm, "Tôi nghĩ cho đến năm 2023, chúng tôi vẫn đang làm việc với âm nhạc của The Beatles và sắp phát hành một bài hát mới mà công chúng chưa từng nghe. Đó là một điều thú vị".

Với Ringo Starr, việc nghe lại giọng nói của John Lennon "rất xúc động, giống như John đang ở đây".

John Lennon viết và thu âm bài hát này tại nhà riêng ở New York vào cuối những năm 1970. Ca khúc được Paul McCartney, Ringo Starr và George Harrison (mất năm 2001) ghi âm vào giữa những năm 1990, sau đó McCartney và Starr hoàn thành vào năm nay.

Bài hát được Paul McCartney gọi là "ca khúc cuối cùng của The Beatles", có giọng hát gốc do John Lennon thu âm và được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison (từ trái sang) của nhóm The Beatles năm 1964 CNN

Theo thông tin hôm 26.10, nhà làm phim tài liệu The Beatles: Get Back - Peter Jackson - được giao nhiệm vụ vào năm 2021 giúp làm sống lại Now and Then bằng cách áp dụng các kỹ thuật phục hồi bằng AI tương tự như đang sử dụng trong bộ phim tài liệu.

Đến năm 2022, Starr và McCartney bắt đầu hoàn thành bài hát, trong đó có phần phối khí mới của cả hai, cùng với các bản thu âm guitar của Harrison từ những năm 1990 để bổ sung cho giọng hát của Lennon.

Giọng hát đệm của 4 thành viên từ các bài hát của The Beatles như Here, There And Everywhere, Eleanor Rigby và Because được hòa trộn vào bản nhạc cuối cùng này. Now and Then sẽ phát hành trên toàn thế giới vào ngày 2.11 tới.