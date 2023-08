Paul McCartney, Ringo Starr của The Beatles tái hợp trong ca khúc ‘Let It Be’

Dolly Parton vừa phát hành đĩa đơn vào ngày 18.8 trước khi ra mắt album Rockstar vào tháng 11 tới. Paul McCartney hát và chơi piano trong khi Ringo Starr chơi trống trong bản thu âm.

Ringo Starr (trái) và Paul McCartney

Dolly Parton cho biết hai ngôi sao âm nhạc khác cũng tham gia vào ca khúc Let It Be. Peter Frampton chơi guitar và Mick Fleetwood của Fleetwood Mac chơi bộ gõ.

Album Rockstar lấy cảm hứng từ việc Dolly Parton được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll năm ngoái. Album bao gồm 9 bài hát gốc và 21 bản cover với danh sách cộng tác toàn sao, bao gồm Elton John, Miley Cyrus, Stevie Nicks, Debbie Harry, Joan Jett, Chris Stapleton....

Ban nhạc The Beatles vào thập niên 1960 IMDb

Các album làm nên tên tuổi của The Beatles vào thập niên 1960-1970 bao gồm: With The Beatles (1963), A Hard Day's Night (1964), Revolver (1966), Abbey Road (1969), Let It Be (1970)…

Thành viên sáng lập The Beatles – John Lennon – qua đời năm 1980. George Harrison mất năm 2001 ở tuổi 58. Nhóm chỉ còn 2 thành viên là Paul McCartney và Ringo Starr.