Paul McCartney cho biết bài hát cuối của The Beatles sắp ra mắt nhờ AI

Paul McCartney cho biết sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) làm cho giọng nói của ông nghe trẻ hơn cũng như hồi sinh giọng hát của các thành viên ban nhạc gồm John Lennon và George Harrison - hai người đã qua đời lần lượt vào năm 1980 và 2001.

Ca - nhạc sĩ Paul McCartney ROLLING STONE

Và Paul McCartney cũng tiết lộ rằng sắp có một ca khúc mới của nhóm The Beatles ra đời nhờ công nghệ này.

"Khi chúng tôi bắt đầu tạo ra bản thu âm cuối cùng của The Beatles – đó là bản demo mà John đã viết và chúng tôi cùng làm việc rồi hoàn thành. Ca khúc sẽ được phát hành trong năm nay. Chúng tôi đã có thể lấy lại giọng ca của John Lennon", Paul McCartney xác nhận.

Mặc dù Paul McCartney không sử dụng internet nhiều nhưng ông biết AI được dùng để làm những việc như tái tạo giọng hát của Lennon – điều mà ông nói là "hơi đáng sợ".

Nhóm The Beatles thập niên 1960 CNN

Theo Paul McCartney, AI đã được sử dụng để tách giọng của John Lennon khỏi bản demo trong loạt phim tài liệu năm 2021 của đạo diễn Peter Jackson có tên The Beatles: Get Back, kể về quá trình thực hiện album Let It Be năm 1970 của The Beatles.

Paul McCartney cho rằng AI có "mặt tốt và mặt đáng sợ", vì vậy "chúng ta sẽ phải xem điều đó dẫn đến đâu".