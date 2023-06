The Beatles dùng AI để hoàn thiện bài hát cuối cùng

Ca sĩ Paul McCartney mới đây xác nhận đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tách giọng hát cố ca sĩ John Lennon (qua đời trong một vụ ám sát năm 1980) từ một bản thu âm cũ. Qua đó, Paul cùng các thành viên còn lại của nhóm nhạc The Beatles có thể hoàn thành bài hát cuối cùng của nhóm với phần giọng của John Lennon được xử lý bởi AI. "chúng tôi vừa hoàn thành và sẽ sớm phát hành trong năm nay", ông McCartney nói.

Các thành viên của The Beatles Chụp màn hình

Theo đó, giọng của John Lennon được trích xuất từ một băng cassette chất lượng thấp. Paul không tiết lộ tên của bài hát được ứng dụng AI nhưng nhiều dự đoán đưa ra sẽ là một sáng tác của chính Lennnon vào năm 1978 - hai năm trước khi ông qua đời. Bài hát có tên Now And Then được ví như "bản tái hợp" của The Beatles vào năm 1995 khi họ biên soạn loạt phim nói về sự nghiệp của mình.

Bản thu âm gốc bị ù bởi âm thanh từ bảng điện và là một phần của đoạn băng thử nghiệm được thu tại căn hộ của cố ca sĩ tại New York (Mỹ). Hai bản nhạc khác từ băng này có tên Free as a Bird và Real Love phát hành vào những năm 1990 dưới sự hợp tác của các thành viên còn lại.

The Beatles từng cố gắng thu âm Now And Then nhưng kế hoạch không thành do nghệ sĩ guitar George Harrison không tán đồng. Bà Yoko Ono - vợ cố ca sĩ Lennon đã gửi McCartney bản thu âm demo một trong nhiều bài hát thuộc bộ sưu tập For Paul mà chồng bà đã thực hiện trước khi qua đời.