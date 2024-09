Ban nhạc Linkin Park tái xuất sau 7 năm

Ban nhạc Linkin Park thông báo về sự tái xuất trong một sự kiện biểu diễn âm nhạc vừa diễn ra hôm thứ năm (giờ Mỹ) với những thành viên mới, đánh dấu lần đầu tiên sau 7 năm, nhóm mới xuất hiện trên thị trường âm nhạc. Lần cuối họ tuyên bố tạm ngưng biểu diễn là vào năm 2017.

Colin Brittain, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc, là thành viên mới của Linkin Park với vai trò tay trống. Emily Armstrong, thành viên của nhóm nhạc Dead Sara, tham gia Linkin Park với vai trò là giọng hát mới.

Ban nhạc Linkin Park thông báo tái xuất thị trường âm nhạc. Hiện tại, thành viên của nhóm gồm: Dave Farrell, Brad Delson, Joe Hahn, Emily Armstrong, Colin Brittain và Mike Shinoda (từ trái qua) ẢNH: JAMES MICHIN III

Nhân dịp này, Linkin Park cũng thông báo với người hâm mộ họ chuẩn bị ra mắt đĩa đơn mới là The Emptiness Machine, và ca khúc chủ đề From Zero - đây là 2 sản phẩm âm nhạc "nhá hàng" và mang tính chất thông báo sự trở lại của nhóm. 2 sản phẩm này nằm trong album thứ 8 From Zero, album ra mắt sau 7 năm kể từ album One More Light.

One More Light trình làng năm 2017, 2 tháng trước khi giọng hát Chester Bennington treo cổ tự vẫn. Theo dự kiến, The Emptiness Machine sẽ ra mắt khán giả vào ngày 15.11 thông qua Warner Records.

Không chỉ trình làng sản phẩm âm nhạc mới, Linkin Park đã lên kế hoạch cho tour âm nhạc hoành tráng kéo dài 6 ngày tại các thành phố lớn trên thế giới như Los Angeles, New York (Mỹ), Hamburg (Đức), London (Anh), Seoul (Hàn Quốc) và Bogota (Colombia). Lịch diễn của nhóm hiện đã lên kế hoạch cụ thể.

Đại diện nhóm nhạc cho biết, lần tái xuất này của Linkin Park đánh dấu sau nhiều năm, các thành viên cũ, mới có dịp góp mặt trên cùng một sân khấu, song điều mà cả nhóm hướng tới "không phải tái khởi động ban nhạc" mà "tìm ra những tinh thần mới" - nhất là qua màn trình diễn của 2 tân binh Colin Brittain và Emily Armstrong.

Album From Zero của nhóm Linkin Park. Các ca khúc trong album này bao gồm From Zero, The Emptiness Machine, Cut The Bridge, Heavy Is The Crown, Over Each Other, Casualty, Overflow, Two Faced, Stained, IGYEIH và Good Things Go

ẢNH: LINKIN PARK

Linkin Park là một trong những nhóm nhạc rock nổi tiếng nhất thế kỷ 21. Vào năm 2017, giọng ca Chester Bennington tự vẫn, khiến nhóm tạm dừng hoạt động. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong hoạt động âm nhạc, dù đã 7 năm trôi qua, nhóm nhạc Linkin Park đang làm mới chính họ với diện mạo và tinh thần mới. Tour âm nhạc sắp tới vừa để đánh dấu sự tái xuất của họ sau thời gian dài ngưng hoạt động và khởi động cho những dự định "nặng ký" trước mùa thu năm 2025, theo tiết lộ của thành viên Mike Shinoda.