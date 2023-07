Ban nhạc lừng danh The Eagles công bố ngày lưu diễn cuối sau 52 hoạt động

Ban nhạc huyền thoại The Eagles công bố chuyến lưu diễn The Long Goodbye sẽ bắt đầu vào ngày 7.9 tại New York.

Ban nhạc Mỹ The Eagles CNN

"The Eagles đã có một cuộc phiêu lưu kỳ diệu kéo dài suốt 52 năm qua, trình diễn trước nhiều người trên toàn cầu; giữ cho âm nhạc tồn tại trước những mất mát, những biến động và thất bại của nhiều thể loại nhạc.

Chúng tôi biết mình may mắn như thế nào và chúng tôi thực sự biết ơn điều đó. Cuộc chia tay của chúng tôi kéo dài hơn mong ước của bất kỳ thành viên nào. Nhưng, mọi thứ đều có thời điểm và đã đến lúc chúng tôi nên khép lại", ban nhạc cho biết khi chia sẻ với CNN.

The Eagles do Glenn Frey, Don Henley, Bernie Leadon và Randy Meisner thành lập tại Los Angeles vào năm 1971. Với 6 giải Grammy, 5 giải Âm nhạc Mỹ, The Eagles là một trong các nhóm nhạc thành công nhất của thập niên 1970.

Cuối thế kỷ 20, hai trong số các album của nhóm: Their Greatest Hits (1971-1975) và Hotel California được xếp vào danh sách 20 album bán chạy nhất theo thống kê của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA).

Nghệ sĩ Don Henley SINGERSROOM

Album phòng thu bán chạy nhất Hotel California xếp thứ 37 trong danh sách 500 album vĩ đại nhất mọi thời đại của tạp chí Rolling Stone. Năm 2004 The Eagles được xếp vị trí 75 trong danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại cũng của tạp chí này.



Các thành viên hiện nay của The Eagles gồm Don Henley, Joe Walsh, Timothy B.Schmit, Vince Gill và Deacon Frey "sẽ biểu diễn nhiều đêm ở mỗi thị trường tùy theo nhu cầu của khán giả".

13 điểm dừng ban đầu của chuyến lưu diễn vòng quanh nước Mỹ được công bố vào tuần trước, bao gồm Boston, Atlanta, Cleveland, Denver và các thành phố khác, đỉnh điểm là Minnesota vào ngày 17.11.

Vé bán trước và gói VIP cho các đêm nhạc do Live Nation phát hành sẽ có sẵn để mua từ ngày 12.7. Trong khi đợt bán vé chung bắt đầu từ 10 giờ (giờ địa phương) ngày 14.7. Chuyến lưu diễn giã từ sự nghiệp của The Eagles dự kiến kéo dài đến năm 2025.