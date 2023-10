Ban nhạc Maroon 5 sắp đến Phú Quốc biểu diễn

Maroon 5 sẽ góp mặt trong đêm nhạc hội vào tháng 12 tới ở Phú Quốc

Maroon 5 là nghệ sĩ mới nhất góp tên vào danh sách những tên tuổi đình đám quốc tế đến Việt Nam biểu diễn, giao lưu trong năm nay. Theo thông tin chính thức, Maroon 5 là ngôi sao chính của đại nhạc hội mang tên 8Wonder Winter Festival mùa thứ hai, diễn ra vào ngày 16.12 tới tại Phú Quốc.

Ngoài Maroon 5, sự kiện lần này còn có sự tham gia của nhiều gương mặt giải trí hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn giữ kín danh tính các nghệ sĩ Việt Nam sẽ xuất hiện tại chương trình lần này. Đồng thời, chi tiết xoay quanh giá vé, sơ đồ khán đài… cũng chưa được thông báo.

Maroon 5 sở hữu nhiều hit triệu view INSTAGRAM NV

Tin tức Maroon 5 chuẩn bị đến Việt Nam biểu diễn nhanh chóng gây chú ý. Nhiều người hâm mộ Việt Nam phấn khích: "Quá đỉnh", "Phải đi thôi"… Một số fan khác mong ngóng ban tổ chức sớm công bố thêm các hạng mức giá vé để chuẩn bị kinh phí "đu" thần tượng.

Đặc biệt, đây là lần hiếm hoi nghệ sĩ quốc tế biểu diễn tại một hòn đảo Việt Nam thay vì ở các địa điểm quen thuộc như thủ đô Hà Nội, TP.HCM... Trước màn trình diễn của Maroon 5 tại Phúc Quốc, Charlie Puth cũng gây bất ngờ lớn khi mang show diễn của mình đến đảo Hòn Tre (Nha Trang).

Việt Nam đang dần trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều nghệ sĩ đình đám nước ngoài đến biểu diễn, giao lưu. Hồi tháng 7.2023, Charlie Puth gây ấn tượng với đêm diễn tại Nha Trang

BTC

Maroon 5 là ban nhạc pop rock người Mỹ, đang hoạt động với đội hình 6 thành viên, giọng ca chính là Adam Levine. Maroon 5 được xem là một trong những ban nhạc huyền thoại thế giới, bán được hơn 135 triệu đĩa trên toàn cầu.

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc, Maroon 5 giành được 3 giải Grammy, 3 giải American Music Awards, 3 giải People's Choice Awards cùng hàng loạt giải thưởng, danh hiệu đáng tự hào khác. Tại Việt Nam, Maroon 5 nổi tiếng với hàng loạt hit như Payphone, Sugar, Moves Like Jagger, Girls Like You, Animals, Maps…