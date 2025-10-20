Bạn nhảy hoàn hảo của Phan Hiển

Sau tấm HCĐ đầu tiên của VN tại World Showdance Latin 2025 (tổ chức tại Mỹ tháng 9.2025), nữ kiện tướng sở hữu bộ sưu tập huy chương "khủng" nhất của dancesport VN lại vừa cùng Phan Hiển "oanh tạc" giải vô địch quốc gia, với chiến thắng tuyệt đối: HCV vô địch điệu đơn Samba và HCV vô địch toàn năng 5 điệu Latin. Rồi gần như không kịp nghỉ ngơi, Thu Hương lại lên đường sang Ba Lan tập huấn để chuẩn bị cho giải đấu mới.

"D ANCESPORT VN ĐÃ KHÔNG CÒN BỊ NHÌN XUỐNG"

Nữ kiện tướng dancesport chia sẻ sự nghiệp của cô có thể chia làm 2 chặng: trước và sau khi có Phan Hiển làm bạn nhảy. "Trước đây, tôi và bạn nhảy cũ (cũng là chồng cũ của Thu Hương - PV) luôn chỉ về thứ 2 và 3 ở giải vô địch quốc gia, và chưa bao giờ được tham gia các giải tầm cỡ châu Á. Nhưng từ lúc tôi và Phan Hiển là bạn nhảy của nhau, chúng tôi đã luôn giữ vững ngôi vô địch Đông Nam Á, đứng thứ 2 châu Á và thậm chí lọt tốp 40 trên bảng xếp hạng toàn cầu của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới (WDSF) 2025. Dancesport VN chưa bao giờ vượt qua được vòng loại giải vô địch thế giới, vậy mà giờ đây đã vào được tứ kết, có những giải còn lọt vào bán kết, đáng kể nhất là tấm HCĐ vừa qua tại World Showdance Latin 2025…", Thu Hương tự hào.

Thu Hương và Phan Hiển xuất sắc giành HCĐ tại giải thế giới ẢNH: NVCC

Và cũng xuất sắc ở giải quốc nội Ảnh: NVCC

Đôi bạn nhảy giành nhiều thành tích tuyệt vời

Thu Hương, Phan Hiển và HLV Khánh Thi cùng chung một ước mơ là sẽ kịp lọt vào tốp 24 thế giới trước khi giải nghệ. "Đó thực sự là một cuộc chạy đua khốc liệt, chỉ có thể chinh phục được bằng bề dày thi đấu và ý chí. Một kỷ lục mà cho đến nay chưa có VĐV Đông Nam Á nào có thể đạt được. Chúng tôi muốn tạo ra dấu mốc mới cho dancesport VN và chính sự nghiệp của mình. Tôi luôn muốn thoát ra khỏi vùng an toàn. Trước hết là bằng sự tự tin vào năng lực, nỗ lực tột đỉnh của bản thân. Sau nữa là niềm tin vô bờ bến vào hai cộng sự ruột Khánh Thi - Phan Hiển. Tôi luôn cảm nhận được ý chí ngùn ngụt trong trái tim họ, với tình yêu mãnh liệt dành cho dancesport VN", cô gái tâm sự.

"Trước đây, khi ra đến các sàn đấu quốc tế, đại diện đến từ VN thường bị các nhà vô địch thế giới nhìn từ trên xuống theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhiệm vụ của chúng tôi là thay đổi bằng được góc nhìn đó, và chúng tôi đã làm được", người đưa dancesport VN ra thế giới tự hào.

"K ẾT NỐI VỚI NỘI TÂM CỦA CHÍNH MÌNH"

Thu Hương đã chia sẻ rất chân thành về hành trình "nữ tính hóa" bản thân sau nhiều năm bền bỉ với nghề và những nốt thăng trầm trong đời sống cá nhân.

HLV Khánh Thi và Thu Hương (trái)

Nhắc đến cặp đôi vàng của làng dancesport VN Khánh Thi và Phan Hiển, Thu Hương không giấu được sự ngưỡng mộ: "Nữ tính của Khánh Thi nằm ở chỗ… rất biết "nhõng nhẽo", nhưng là nhõng nhẽo đúng lúc, đúng người. Còn Phan Hiển luôn là một quý ông vô cùng ga lăng với người phụ nữ của mình. Với một sự chăm sóc dịu dàng như thế thì người phụ nữ khi làm gì cho người đàn ông của mình cũng cảm thấy thoải mái trong sự cho đi - nhận lại".

Thu Hương và con trai Ảnh: NVCC

Ba người bạn thân thiết

Nhan sắc mặn mòi của Thu Hương

Thu Hương ngưỡng mộ 2 người bạn thân thiết nhưng ẩn sâu bên trong là một sự soi chiếu lại chính mình - người phụ nữ từng quen mạnh mẽ, độc lập và luôn giữ khoảng cách trước phái mạnh. Hương cho phép bản thân được thay đổi, được mềm mại hơn.

Nếu tình yêu giúp các đôi dancesport có thêm chất xúc tác để thăng hoa, thì với Thu Hương và Phan Hiển, cặp cộng sự "không phải là một nửa của nhau", sự kết nối lại đến từ một chiều sâu khác. "Thay vì kết nối với bạn nhảy, là kết nối với chính mình, nội tâm của mình. Với người phụ nữ từng trải qua sóng gió hôn nhân cùng những nỗ lực hết mình cho sự nghiệp, nội tâm của họ tự thân sẽ trở nên sâu sắc và mạnh mẽ hơn…", Hương nói.

Chặng đường sự nghiệp đầy đam mê, cộng với trải nghiệm đời sống riêng, dường như đã chưng cất trong Thu Hương một khao khát rất đỗi dịu dàng: được là chính mình trong một phiên bản mềm mại hơn, nữ tính hơn.