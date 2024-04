Ngày 29.4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an TP.Vinh (Nghệ An) vừa bắt giữ Nguyễn Tư Tuấn (42 tuổi, ngụ P.Bến Thủy, TP.Vinh) và Nguyễn Tư Dũng (37 tuổi, ngụ xã Thanh Hương, H.Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Xe ô tô tang vật C.A

Trước đó, theo trình báo của anh T.Đ.H (ngụ P.Hưng Phúc, TP.Vinh), ngày 22.2, anh H. mua xe ô tô hiệu Vios của Nguyễn Tư Tuấn với giá 340 triệu đồng. Đến sáng 9.3, anh H. phát hiện xe bị mất trộm khi đậu ở con hẻm gần nhà.

Qua điều tra, công an xác định, sau khi bán xe ô tô nói trên, Nguyễn Tư Tuấn đã giữ lại một bộ chìa khóa. Do nợ nần, người này nảy sinh ý định trộm xe ô tô để bán trả nợ.

Bán ô tô rồi sai em trai đi trộm lại

Để thực hiện ý định trên, ngày 8.3, phát hiện xe ô tô đang đậu ở con hẻm thuộc P.Hưng Phúc (TP.Vinh), Tuấn đã đưa chìa khóa và bàn bạc với em trai là Nguyễn Tư Dũng lấy trộm chiếc xe này.

Sau khi lấy trộm được xe, Nguyễn Tư Dũng lái xe đến Trạm Y tế xã Thanh Chi (H.Thanh Chương, cách nơi trộm khoảng 50 km) dùng bạt trùm kín rồi gửi xe lại.

6 ngày sau, nhân viên Trạm Y tế xã Thanh Chi đọc thông tin trên mạng xã hội, biết được vụ việc mất trộm xe ô tô, nên nghi ngờ, mở bạt xe kiểm tra thì phát hiện biển số xe trùng với chiếc xe bị báo mất. Vụ việc sau đó được trình báo với cơ quan công an.

Biết vụ trộm bị vỡ lở, Nguyễn Tư Dũng bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an bắt giữ khi Dũng đang lẩn trốn tại H.Hóc Môn, TP.HCM.