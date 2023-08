Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra bếp ăn trường học

Ngày 30.8, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn. Thời gian kiểm tra từ ngày 15.9 đến ngày 31.10.



Theo Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, việc kiểm tra sẽ kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế, ngăn ngừa các sự cố về an toàn thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên.

Cần đảm bảo an toàn thực phẩm ở cả hàng quán xung quanh trường học DUY TÍNH

Trước đó, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cũng đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023. Thời gian kiểm tra đến ngày 9.10.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM sẽ kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh, mứt, kẹo, trà, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, các sản phẩm từ bột… và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Chú trọng kiểm soát những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm; lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm để đánh giá chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường; kiểm soát chặt chẽ hàng không bảo đảm chất lượng, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Việc kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường học, dịp Tết Trung thu cũng nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; ngăn chặn các sản phẩm vi phạm lưu hành trên thị trường.