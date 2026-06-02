Bán sân vận động ở Vĩnh Long chỉ 7,1 tỉ đồng dù được định giá hơn 100 tỉ

Giá thuê đất hơn 17 tỉ đồng, nhưng chỉ đóng hơn 5,9 tỉ

Mới đây, liên quan đến kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đối với diện tích hơn 10.500 m2 tọa lạc tại xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long (nay là sân vận động Vũng Liêm, xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận thông tin và tiến hành điều tra hành vi có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Công ty trúng đấu giá thuê đất sân vận động Vũng Liêm để xây dựng trung tâm thương mại nhưng lại đem bán cho người khác Ảnh: nam long

Trước đó, ngày 20.4.2017, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê, phương thức trả tiền thuê đất hằng năm và bán tài sản trên đất đối với khu đất trên với giá hơn 69 triệu đồng/năm, giá trị tài sản và chi phí di dời đường điện hơn 700 triệu đồng.

Ngày 3.7.2017, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá là Công ty V.A, đại diện là ông B.T.V với số tiền trúng đấu giá hơn 353 triệu đồng/năm (tăng gấp 5 lần so với giá khởi điểm), giá bán tài sản và di dời đường điện trên đất là hơn 770 triệu đồng.

Ngày 28.7.2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long đại diện UBND tỉnh ký hợp đồng thuê đất với Công ty V.A và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất trên, mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ, thời hạn sử dụng đất đến ngày 3.7.2067 (50 năm kể từ ngày UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kết quả đấu giá).

Khu đất rộng hơn 1 ha nằm ở vị trí đắc địa mặt tiền quốc lộ 53 được ngân hàng định giá hơn 100 tỉ đồng Ảnh: nam long

Sau đó, Công ty V.A được UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định cho phép chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất trên.

Từ thông tin địa chính của Văn phòng đăng ký đất đai gửi Cục Thuế Vĩnh Long (nay là Thuế Vĩnh Long), ngày 26.9.2017, Cục Thuế Vĩnh Long xác định số tiền thuê đất phải nộp một lần (50 năm) chỉ hơn 5,9 tỉ đồng (tiền lệ phí trước bạ phải nộp là hơn 29 triệu đồng). Trong khi đó, theo kết luận thanh tra, số tiền thuê đất phải nộp một lần trong 50 năm của Công ty V.A là hơn 17 tỉ đồng.

Công ty bán đất giá 7,1 tỉ đồng, ngân hàng định giá đất hơn 100 tỉ

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, Công ty V.A đem bán thửa đất hơn 10.500 m2 này cho ông B.H.H và ông H. được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên trong sân vận động Vũng Liêm bị bỏ hoang gần 10 năm Ảnh: nam long

Sau đó, thửa đất trên được ông H. bán cho ông N.H.Đ giá 7,2 tỉ đồng. Tiếp đó, ông Đ. tiếp tục bán thửa đất hơn 10.500 m2 cho ông T.T.T với giá 9,5 tỉ đồng. Đáng chú ý, giá bán 9,5 tỉ đồng, nhưng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển thông tin sang cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính theo giá chuyển nhượng chỉ là 9,5 triệu đồng.

Sau đó, ông T. đem khu đất trên thế chấp nhiều ngân hàng vay tiền, không thực hiện xây dựng trung tâm thương mại như cam kết và theo chủ trương của UBND tỉnh Vĩnh Long. Năm 2022, một ngân hàng định giá khu đất trên lên đến hơn 105 tỉ đồng, hạn mức tín dụng hơn 70 tỉ đồng.

Nhà thi đấu thể thao đóng kín cửa bên trong khu đất Ảnh: nam long

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long xác định, tại thời điểm đưa thửa đất nêu trên vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vũng Liêm (cũ) với mục đích “đất thương mại, dịch vụ”, Quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm vẫn chưa được cấp có thẩm quyền điều chỉnh, phê duyệt theo chủ trương; thửa đất vẫn thuộc quy hoạch đất thể dục thể thao, cây xanh. Chính vì vậy, việc triển khai các bước tiếp theo như thu hồi đất, đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất chưa đúng quy định.

Tài sản công có dấu hiệu bị người dân chiếm dụng sử dụng Ảnh: nam long

Ngoài ra, việc tham mưu, trình phê duyệt phương án đấu giá không gắn với yêu cầu triển khai dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại; tổ chức đấu giá, phê duyệt kết quả trúng đấu giá và việc kiểm tra, theo dõi việc thực hiện dự án sau đấu giá chưa được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ theo quy định của pháp luật về đất đai, trách nhiệm thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Kiến nghị chuyển cơ quan công an điều tra

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cũng xác định việc không đánh giá đầy đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật, khả năng tài chính đối với tổ chức, nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá là vi phạm quy định, trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Văn Đấu, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ), hiện đã nghỉ hưu.

Tại thời điểm ban hành quyết định cho thuê đất và ký hợp đồng thuê đất, thửa đất trên vẫn là đất công viên, cây xanh, thể dục thể thao là vi phạm luật Đất đai năm 2013, trách nhiệm này thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ).

Khu đất vàng được cho thuê để thực hiện dự án trung tâm thương mại nhưng chưa được triển khai theo đúng chủ trương Ảnh: nam long

Việc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) tham mưu UBND tỉnh Vĩnh Long cho phép chuyển hình thức thuê đất từ trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê là không đúng với phương án đấu giá.

Từ các kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị xử lý hình sự việc xác định lại giá đất khi chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Việc này đã làm thay đổi số tiền thuê đất phải nộp trong thời hạn 50 năm và nghĩa vụ tài chính được cơ quan thuế xác định chỉ hơn 5,9 tỉ đồng, trong khi giá trị trước đó là hơn 17,6 tỉ đồng, chênh lệch hơn 11,7 tỉ đồng, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Hành vi trên có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cũng kiến nghị kiểm điểm xử lý trách nhiệm nhiều cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi Trường (cũ); Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vũng Liêm (cũ); Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long... Đồng thời, chuyển thông tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra xử lý đối với các cá nhân có liên quan.