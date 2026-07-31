'Bản sao' Lệ Quyên giữ phong độ, gây 'sốt' khi hát 'Sầu tím thiệp hồng'

Tập 12 Biến hóa bất ngờ lên sóng với màn tranh tài của 15 thí sinh, trong đó có những nhân tố nổi bật như Phương Thảo (hóa thân thành Lệ Quyên), Hà Phương (hóa thân thành Giao Linh), Tuấn Khanh (hóa thân thành Trường Vũ)... Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài NSƯT Đại Nghĩa còn có NSƯT Vân Khánh và ca sĩ Quách Thành Danh.

Màn hòa giọng của 3 thí sinh gồm Danh Đức Tiến, Phương Thảo và Mina Huỳnh Ảnh: NSX

Trong đêm thi, màn kết hợp của Mina Huỳnh (hóa thân thành Cẩm Ly), Phương Thảo (hóa thân thành Lệ Quyên) và Danh Đức Tiến (hóa thân thành Hồ Việt Trung) được nhiều người quan tâm. Trên sân khấu, cả 3 thí sinh cùng hòa giọng trong ca khúc Sầu tím thiệp hồng, nhận được lời khen ngợi và những góp ý từ phía ban giám khảo.

Giám khảo nói gì về 'bản sao' Lệ Quyên?

Theo dõi bài thi, Quách Thành Danh nhận xét Danh Đức Tiến đã có nhiều nét giống Hồ Việt Trung nhưng cần tiết chế màu giọng. “Tôi đi hát với Trung nhiều nên biết giọng Trung sẽ nhẹ hơn một tí”, anh nói. Nam ca sĩ dành nhiều lời khen cho Phương Thảo khi nhận định: “Chỉ cần bước ra sân khấu đã thấy hình ảnh Lệ Quyên từ phong cách đến thần thái”. Còn nói về phần thể hiện của “bản sao Cẩm Ly”, Quách Thành Danh cho rằng nữ thí sinh thiếu đi sự nhẹ nhàng, chân chất của ca sĩ Chim trắng mồ côi.

Đồng quan điểm, Đại Nghĩa bày tỏ sự tiếc nuối cho phần thể hiện của Mina Huỳnh. Anh nói: “Tuần trước, anh đã thấy em hơi xuống phong độ so với lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình. Hôm nay khi em hát tam ca, tức là đã chia câu để mình đỡ mệt hơn thì màu giọng của Cẩm Ly tôi thấy vẫn bị trôi”.

Phương Thảo là ứng viên nổi bật trong đêm thi Ảnh: NSX

Trong khi đó, nam giám khảo cho rằng thí sinh hóa thân thành Hồ Việt Trung có phần thể hiện hơi “lố”, chưa khiến anh cảm thấy hài lòng. “Chỉ cần mình giảm nhẹ lại một chút thì sẽ ra giống Trung hơn”, Đại Nghĩa góp ý. Còn với thí sinh Phương Thảo, Đại Nghĩa cho rằng đàn em có phần thể hiện nổi bật hơn, một phần đến từ việc thể hiện ca khúc phù hợp với chất giọng. “Em hát lên một câu là nhận ra Lệ Quyên luôn”, giám khảo chia sẻ.

Vân Khánh cũng đánh giá Phương Thảo giữ vững phong độ xuyên suốt cuộc thi, đồng thời góp ý tiết chế thêm phần biểu cảm để hình tượng Lệ Quyên tự nhiên hơn. Với 2 ứng viên còn lại, nữ giám khảo bày tỏ sự thông cảm vì cho rằng “khi giả giọng ai đó, thường người ta có xu hướng làm lố đi”. Từ quan sát của bản thân, Vân Khánh khuyên các thí sinh cần để ý và có sự điều chỉnh phù hợp trong phần thi sau.

Với tiết mục này, Danh Đức Tiến nhận được 28,75 điểm. Còn thí sinh Mina Huỳnh nhận được 28 điểm. Trong khi đó, Phương Thảo với màn hóa thân thành Lệ Quyên nhận về 29,5 điểm.