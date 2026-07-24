Cô gái gây chú ý vì hát giống ca sĩ Lệ Quyên

Tập 11 Biến hóa bất ngờ lên sóng với màn tranh tài của Thanh Chương (hóa thân thành Bằng Kiều), Phương Thảo (hóa thân thành Lệ Quyên) và Hà Phương (hóa thân thành Giao Linh). Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài NSƯT Đại Nghĩa còn có 2 khách mời là NSƯT Vân Khánh và Quách Thành Danh.

Trong chương trình, Phương Thảo gây chú ý khi hóa thân thành Lệ Quyên, thể hiện ca khúc Nếu em được lựa chọn. Màn thể hiện của nữ thí sinh khiến dàn giám khảo thích thú vì chất giọng giống với thần tượng.

Đại Nghĩa nói về 'bản sao' Lệ Quyên

Phương Thảo được khen ngợi tiến bộ khi hóa thân thành ca sĩ Lệ Quyên Ảnh: NSX

Đại Nghĩa hào hứng khi chứng kiến Phương Thảo tiếp thu góp ý từ vòng trước để tái hiện trọn vẹn phong cách biểu diễn của Lệ Quyên. Từ dáng đứng, ánh mắt lim dim đến những động tác lắc hông đều được nữ thí sinh nghiên cứu kỹ. “Em đã nắm được tinh thần và những điểm cốt lõi trong cách hát, cách xử lý của Lệ Quyên. Chừng đó cũng đủ để ghi điểm với anh”, Đại Nghĩa nhận xét.

Vân Khánh đánh giá cao màu giọng của Phương Thảo khi khá gần với Lệ Quyên, đồng thời khen ngợi khả năng xử lý những đoạn vuốt đuôi, bỏ nhỏ rất đặc trưng. Nữ nghệ sĩ chỉ góp ý Phương Thảo cần thể hiện rõ hơn thần thái quyến rũ và ánh mắt đặc trưng của thần tượng để màn hóa thân hoàn hảo hơn.

Đồng quan điểm, Quách Thành Danh cho rằng Phương Thảo đã tái hiện rất giống từ cử chỉ đến phong cách biểu diễn. Nam ca sĩ chia sẻ: “Những động tác em làm gần như y hệt Lệ Quyên. Giọng hát rất đẹp, chỉ cần tiết chế một chút ở những đoạn cao để màu giọng mềm hơn thì sẽ hoàn thiện hơn nữa”. Khép lại phần thi, Phương Thảo nhận 29,25 điểm từ ban giám khảo.

Dàn giám khảo dành lời khen ngợi cho phần thi của Phương Thảo Ảnh: NSX

Khi được MC hỏi hôm nay sẽ vào vai một giám khảo khó tính hay dễ tính, Đại Nghĩa dí dỏm đáp: “Hôm nay coi như đồng thuận với nhau hết, vì rất tình cờ ba giám khảo bằng tuổi nhau”. Lần đầu đảm nhận vai trò giám khảo tại chương trình, Quách Thành Danh gửi lời động viên đến các thí sinh: “Đây là sân chơi để các bạn đến gần hơn với khán giả. Chỉ hy vọng các bạn biến hóa thật thành công, thật tự tin và luôn cháy hết mình trên sân khấu”.

Trong khi đó, Vân Khánh bày tỏ sự khâm phục dành cho những người dám thử sức với việc hóa thân thành thần tượng. Theo nữ nghệ sĩ, để tái hiện được một ca sĩ nổi tiếng đòi hỏi người biểu diễn phải có chất giọng phù hợp, nghiên cứu kỹ lưỡng từ cách hát, thần thái đến từng cử chỉ trên sân khấu. “Các bạn thực sự rất giỏi vì đã đầu tư rất chỉn chu cho từng phần trình diễn”, Vân Khánh nhận xét.