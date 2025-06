Chiều 27.6, đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Hữu Định và Nguyễn Văn Thụ (cùng 27 tuổi, cùng trú xã Đông Xuân, H.Sóc Sơn, Hà Nội); Hoàng Minh Lộc (34 tuổi, trú xã Xuân Thu, H.Sóc Sơn), để điều tra hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Bán súng trên kênh YouTube, nhóm thanh niên bị bắt khẩn cấp

Theo Công an tỉnh Sơn La, ngày 25.6 vừa qua, cơ quan này phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, cùng các đơn vị liên quan phá ổ nhóm chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ số lượng lớn vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ và các vật chứng liên quan, gồm: 16 súng nén hơi, 12 điện thoại di động, 2 máy CNC dùng để chế tạo phụ kiện của súng nén hơi và hàng trăm dao, kiếm…

4 nghi phạm cùng số lượng lớn tang vật bị thu giữ ẢNH: THIÊN ĐIỆP

Làm việc với cảnh sát, 4 nghi phạm khai nhận từ đầu năm 2022, cả nhóm bàn bạc mua linh kiện súng nén hơi PCP về lắp ráp, bán lẻ cho khách hàng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo cơ quan công an, các nghi phạm đã tìm nguồn linh kiện, phụ kiện súng tại các sàn thương mại điện tử (Lazada, Shopee, Tiktok) và đặt gia công một số linh kiện, phụ kiện súng, sau đó quay video để đăng lên kênh Youtube để bán súng.

Sản phẩm được các nghi phạm vận chuyển qua hệ thống giao hàng nhanh, trong đó bán cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Sơn La và các tỉnh thành trong cả nước.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra mở rộng.