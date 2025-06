Truy tìm chủ xe máy liên quan vụ án ma túy, sử dụng vũ khí quân dụng ở Q.5

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo truy tìm ông Trần Nhật Quang, người đứng tên đăng ký chiếc mô tô biển số 59T1-521.30, do có liên quan đến quá trình điều tra vụ án xảy ra tại địa bàn Q.5.

Theo Cơ quan ANĐT, Cơ quan ANĐT đang điều tra vụ án Chen Qiu Zhang (62 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ trái phép chất ma túy; đe dọa giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản, vụ án xảy ra ngày 25.5.2024 tại địa chỉ 92 Nguyễn Biểu, P.1, Q.5, TP.HCM.

Theo Cơ quan ANĐT, cuối tháng 5.2024, Cơ quan ANĐT, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chen Qiu Zhang về 4 tội danh: tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ trái phép chất ma túy; đe dọa giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng tạm giữ một xe mô tô nhãn hiệu Yamaha mang biển số 59T1- 521.30, số khung RP8M66500DV205027, số máy M669M-5033184, theo giấy đăng ký xe do ông Trần Nhật Quang đứng tên (số CCCD: 079089017227; hộ khẩu thường trú: 120/49 Lê Quốc Hưng, P.13, Q.4, TP.HCM).

Tuy nhiên, khi tiến hành xác minh, cơ quan chức năng phát hiện ông Quang không còn cư trú tại địa chỉ đăng ký, và hiện không rõ nơi ở thực tế. Vì vậy, Cơ quan ANĐT ra thông báo truy tìm ông Quang.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật, Cơ quan ANĐT, Công an TP.HCM đề nghị ông Trần Nhật Quang sớm đến làm việc với điều tra viên Phạm Phương Hải tại địa chỉ 243 Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, TP.HCM hoặc liên hệ qua số điện thoại 0869.793.792 – 028.3841.4579 để làm rõ các tình tiết liên quan đến phương tiện nói trên.