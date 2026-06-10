Bản tin sức khỏe 10.6: Nằm lướt điện thoại có thể đau cột sống | Thói quen 'chấm chấm' gây hại thận

Nằm lướt điện thoại có thể gây đau cột sống

Nằm lướt điện thoại khiến cổ và lưng người sử dụng dễ bị căng kéo do đầu và cột sống phải giữ ở tư thế không tự nhiên trong thời gian dài. Khi cổ cúi hoặc nghiêng, trọng lượng của đầu dồn áp lực lên cột sống cổ và các cơ xung quanh, khiến chúng nhanh mỏi và đau nhức.

Nằm lướt điện thoại: Tư thế nào gây hại cột sống nhất?

Đồng thời, việc lệch trục cổ - lưng làm lực phân bố không đều, dễ gây đau cổ một bên, căng vai và đau lưng trên.

Thói quen ăn gì cũng "chấm chấm" gây hại thận

Ăn mặn không chỉ đến từ muối trong bữa ăn, mà còn ẩn mình trong thói quen "ăn gì cũng chấm" từ trái cây, đồ luộc, món hấp cho đến thức ăn nhanh. Ít ai ngờ rằng, chính lượng muối và natri "thêm vào" mỗi ngày từ nước chấm đang âm thầm bào mòn thận, làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận ngay cả ở người trẻ.

Vì sao thói quen ăn gì cũng chấm đang bào mòn thận?

Trong bữa ăn hằng ngày, nhiều người có cảm giác món ăn sẽ "nhạt miệng" nếu thiếu nước mắm, xì dầu, muối ớt, mắm tôm hoặc các loại xốt pha sẵn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng và thận học, nước chấm là nguồn natri đậm đặc, dễ khiến lượng muối nạp vào cơ thể vượt xa mức khuyến nghị mà người ăn không hề nhận ra.